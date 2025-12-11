Яке церковне свято 11 грудня: чому сьогодні прийнято запалювати багато свічок у будинку

11 грудня у новому календарі української православної церкви – день пам'яті преподобного Никона Печерського, святого, відомого своєю мудрістю та силою молитви. У народі цю дату пов'язують із особливими зимовими прикметами та сімейними звичаями.

До преподобного Никона віруючі звертаються з молитвами про здоров'я, захист сім'ї, благополуччя та душевний спокій. Жінки в Ніконові день просять святого про здоров'я дітей та достатку в будинку, чоловіки — про підтримку в роботі. Стародавня приказка говорить: "Нікон стоїть біля ікон" — тобто, святий чує кожного, хто просить його про допомогу.

У народній традиції день називає Ніконов і пов'язаний із очищенням: сьогодні наводять лад у будинку, одягають чистий одяг. Потрібно постаратися, щоб у будинку було більше світла, тому здавна прийнято запалювати багато свічок та лампад – це свого роду "заклик" для сонця розігнати пітьму та захистити від недоброго.

У церковне свято 11 грудня, як і в інший день, віруючим не слід допускати лайки, лихослів'я, злості, заздрості та помсти. Не можна відмовляти у допомозі, лінуватися. Триває Різдвяний піст — тим, хто його дотримується, рекомендується їсти страви з олією.

За народними прикметами, 11 грудня категорично заборонено сваритися: вважається, що ті, хто лається, впускають у будинок нечисту силу та позбавляють себе щастя цілий рік. Також не радять брати в руки гострі предмети, виносити щось із дому або віддавати — разом із речами може піти достаток.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. Прикмети цього дня можуть розповісти, якою буде погода найближчими днями та майбутнім урожаєм. Якщо на вулиці плюсова температура – незабаром почнуться заморозки. Якщо вночі випав сніг, то пролежить довго. День холодний, але сухий — до посушливого та спекотного літа. Вітер із півдня — буде відлига.

Спостерігають також птахів і тварин: якщо птахи літають низько, то погода зіпсується, а якщо кілька білок залізли в одне дупло — через день почнуться хуртовини.

