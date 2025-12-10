Какой церковный праздник 10 декабря: что сегодня принесет в дом удачу и лад

10 декабря по новому церковному календарю в Украине вспоминают святителя Иоасафа, епископа Белгородского – мудрого пастыря и одного из самых почитаемых украинских святых.

Приметы 10 декабря. Фото: из открытых источников

К святителю Иоасафу обращаются с молитвами об исцелении. Святого Мину, память которого совершается также сегодня, почитают как одного из воинов-миротворцев, наряду с Георгием Победоносцем, Дмитрием Солунским и Феодором Стратилатом. Поэтому в этот день молятся о мире, просят святого укрепить в людях доброту и рассудительность, а также просят вылечить глазные болезни.

В народе этот день называют Мина Красноречивый и верят, что святой помогает отличить свет от тьмы и оберегает от того, что "затуманивает" взгляд и мысли. Каких-либо особых бытовых традиций нет: продолжается подготовка к Рождеству. Тем, кто соблюдает пост, сегодня полагается сухоядение.

По одной из народных примет, 10 декабря нитка ложится особенно ровно и легко, а вместе с ней в дом приходят покой и лад. Поэтому женщины в старину обязательно брались за рукоделие — верили, что оно притягивает удачу.

Церковь сегодня, как и в любой другой день, не одобряет ссор, ругани, зависти, жадности. Нельзя лениться, сквернословить, злиться и таить обиду, а также отказывать в помощи тем, кто обращается за поддержкой.

По народным представлениям, сегодня не стоит засиживаться дома — день необходимо провести с пользой.

Издавна наши предки считали, что по приметам этого дня можно определить погоду на ближайшие дни. Если воробьи с самого утра шумят – к скорому потеплению. Если заря багряная – ветер усилится. Дым поднимается вверх столбом — к холодам, стелется низко — к потеплению. Белые облака — к похолоданию.

Смотрят ночью и на звезды: если ярко мерцают – впереди жди сильную стужу.

