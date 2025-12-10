Яке церковне свято 10 грудня: що сьогодні принесе в дім удачу та лад

10 грудня за новим церковним календарем в Україні згадують святителя Йоасафа, єпископа Білгородського – мудрого пастиря та одного з найшанованіших українських святих.

Прикмети 10 грудня. Фото: з відкритих джерел

До святителя Йоасафа звертаються з молитвами про зцілення. Святого Міну, пам'ять якого відбувається також сьогодні, шанують як одного з воїнів-миротворців, поряд з Георгієм Побєдоносцем, Дмитром Солунським та Феодором Стратилатом. Тому цього дня моляться за мир, просять святого зміцнити в людях доброту та розважливість, а також просять вилікувати очні хвороби.

У народі цей день називають Міна Красномовний і вірять, що святий допомагає відрізнити світло від темряви й оберігає від того, що "затуманює" погляд і думки. Якихось особливих побутових традицій немає: триває підготовка до Різдва. Тим, хто дотримується посту, сьогодні належить сухоїдіння.

За однією з народних прикмет, 10 грудня нитка лягає особливо рівно і легко, а разом з нею в хату приходять спокій та лад. Тому жінки за старих часів обов'язково бралися за рукоділля — вірили, що воно притягує удачу.

Церква сьогодні, як і будь-якого іншого дня, не схвалює сварок, лайки, заздрощів, жадібності. Не можна лінуватися, поганословити, злитися та таїти образу, а також відмовляти у допомозі тим, хто звертається за підтримкою.

За народними уявленнями сьогодні не варто засиджуватися вдома — день необхідно провести з користю.

Здавна наші пращури вважали, що за прикметами цього дня можна визначити погоду на найближчі дні. Якщо горобці з самого ранку галасують – до швидкого потепління. Якщо зоря багряне – вітер посилиться. Дим піднімається вгору стовпом – до холодів, стелиться низько – до потепління. Білі хмари – до похолодання.

Дивляться вночі і на зірки: якщо яскраво мерехтять – попереду чекай на сильну холоднечу.

