Головна Новини Суспільство релігія Яке церковне свято 12 березня: що вважається поганою прикметою дня
commentss НОВИНИ Всі новини

Яке церковне свято 12 березня: що вважається поганою прикметою дня

У народі свято називають Феофанів день, або просто Феофан

12 березня 2026, 06:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

12 березня за новим стилем православні в Україні згадують преподобного Феофана Сповідника.

Яке церковне свято 12 березня: що вважається поганою прикметою дня

Прикмети 12 березня. Фото: з відкритих джерел

До Феофана Сповідника віруючі звертаються з проханнями про здоров'я, просять зцілення від хвороб та захисту від пристріту. Також святий вважається помічником у вихованні дітей та наставником на шлях істинний – до нього йдуть за мудрістю та порадою у важливих справах.

У народі свято називають Феофанів день, або просто Феофан. У цей день наші пращури приділяли особливу увагу у давнину.

Дотримувалися особливих обрядів і в будинку. За традицією потрібно вимести сміття з дому, окропити вхід святою водою, а в кожний кут покласти монетку – для статку. Готують сьогодні також і круглий пиріг, щоб у сім'ї не було "гострих кутів" у стосунках, і панували мир та злагода.

Цього дня суворо забороняється поганословити, сваритися, думати про погане, заздрити, ображати тварин. Церква не схвалює лінь, жадібність, брехню.

Триває Великий піст, тому тим, хто постить, рекомендується уникати їжі тваринного походження.

У народі у цей день свої заборони: не можна сваритися — той, хто починає сварку 12 березня, буде в конфлікті весь рік; не слід позичати гроші та брати щось безкоштовно — якщо позичаєш чи отримуєш подарунок без обміну, можливі фінансові втрати чи неприємності; не можна довго спати — лінивий сон у цей день приносить невдачу на весь рік.

Вважається поганою прикметою передавати сіль під час їжі – це до сварки, а також є з ножа – до конфліктів та ворогів.

За прикметами цього дня можна зрозуміти, чого чекати від літа. Якщо йтиме дощ — до теплого літа. Дерева стоять в інеї – літо буде холодним та дощовим. Лід тоне, але ще не тане – врожаю не буде. Вранці у цей день вшановується сильний урожай льону.

Читайте на порталі "Коментарі" — 11 березня за новим церковним календарем в Україні православні згадували святителя Софронія. День пов'язаний з особливими традиціями, погодними прикметами та заборонами.




