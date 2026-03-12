Какой церковный праздник 12 марта: что считается плохой приметой дня

12 марта по новому стилю православные в Украине вспоминают преподобного Феофана Исповедника.

Приметы 12 марта. Фото: из открытых источников

К Феофану Исповеднику верующие обращаются с просьбами о здоровье, просят исцеления от болезней и защиты от сглаза. Также святой считается помощником в воспитании детей и наставником на путь истинный — к нему идут за мудростью и советом в важных делах.

В народе праздник называют Феофанов день, или просто Феофан. Особое внимание в старину в этот день уделяли домашним животным, особенно лошадям, которые на то время были главными помощниками.

Соблюдались особые обряды и в доме. По традиции нужно вымести мусор из дома, окропить вход святой водой, а в каждый угол положить монетку — для достатка. Готовят сегодня также и круглый пирог, чтобы в семье не было "острых углов" в отношениях, и царили мир и согласие.

В этот день строго запрещается сквернословить, ссориться, думать о плохом, завидовать, обижать животных. Церковь не одобряет лень, жадность, ложь.

Продолжается Великий пост, поэтому тем, кто постится, рекомендуется избегать пищи животного происхождения.

В народе в этот день свои запреты: нельзя ссориться — тот, кто затевает ссору 12 марта, будет в конфликте весь год; не следует одалживать деньги и брать что-либо бесплатно — если одалживаешь или получаешь подарок без обмена, возможны финансовые потери или неприятности; нельзя долго спать — ленивый сон в этот день приносит неудачу на весь год.

Считается плохой приметой передавать соль во время еды — это к ссоре, а также есть с ножа — к конфликтам и врагам.

По приметам этого дня можно понять, чего ждать от лета. Если идет дождь — к теплому лету. Деревья стоят в инее — лето будет холодным и дождливым. Лед тонет, но еще не тает — урожая не будет. Туман с утра в этот день предвещает хороший урожай льна.

