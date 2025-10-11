Яке церковне свято 11 жовтня: головна заборона цього дня

11 жовтня за новим церковним стилем у Православній церкві України вшановують преподобного Феофана Сповідника.

Святому Феофану віруючі моляться за душевне та фізичне здоров'я, просять захисту від зла. Феофан написав близько 150 канонів і став одним із видатних церковних письменників свого часу.

У народному календарі цей день називають Пилипів — на честь апостола Пилипа, якого також згадують сьогодні. За народними прикметами, 11 жовтня слід обов'язково зробити прибирання в будинку і упорядкувати речі, щоб зустріти зиму в чистоті.

У церковній традиції сьогодні, як і будь-якого іншого дня, не вітаються сварки, плітки, лихослів'я та заздрість. Не варто відмовляти тим, хто просить допомоги.

У народі вважається, що оскільки апостол Філіп славився працьовитістю і турботою про людей, то головна заборона цього дня — лінь і бездіяльність. Вважається, що неробство спричиняє невдачі, а безладдя — відлякує достаток.

Не радять у Філіппов день відкладати справи — все, що заплановано, краще доробити, а також не слід користуватися гострими предметами — якщо раптом поранишся, то довго загоюватиметься.

По погоді дня судять, чого чекати найближчими місяцями – холоднечі чи м'якої зими. Якщо зранку випав сніг – до холодної зими. Кури насупилися — бути морозу. Якщо вітер із півночі – зима буде сніговою. Туман спустився – до відлиги.

Головна прикмета дня: якщо листя падає тильною стороною нагору, то наступний рік буде врожайним.

