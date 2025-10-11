Какой церковный праздник 11 октября: главный запрет этого дня

11 октября по новому церковному стилю в Православной церкви Украины почитают преподобного Феофана Исповедника.

Приметы 11 октября. Фото: из открытых источников

Святому Феофану верующие молятся о душевном и физическом здоровье, просят защиты от зла. Феофан написал около 150 канонов и стал одним из выдающихся церковных писателей своего времени.

В народном календаре этот день называют Филиппов — в честь апостола Филиппа, которого также вспоминают сегодня. По народным приметам, 11 октября следует обязательно сделать уборку в доме и привести в порядок вещи, чтобы встретить зиму в чистоте.

В церковной традиции сегодня, как и в любой другой день, не приветствуются ссоры, сплетни, сквернословие и зависть. Не стоит отказывать тем, кто просит о помощи.

В народе считается, что так как апостол Филипп славился трудолюбием и заботой о людях, то главный запрет этого дня — лень и бездействие. Считается, что безделье навлекает неудачи, а беспорядок — отпугивает достаток.

Не советуют в Филиппов день откладывать дела — все, что запланировано, лучше доделать, а также не следует пользоваться острыми предметами — если вдруг поранишься, то будет долго заживать.

По погоде дня судят, чего ждать в ближайшие месяцы – стужи или мягкой зимы. Если утром выпал снег – к холодной зиме. Куры нахохлились – быть морозу. Если ветер с севера – зима будет снежной. Туман спустился — к оттепели.

Главная примета дня: если листья падают тыльной стороной вверх, то следующий год будет урожайным.

Читайте также на портале "Комментарии" — 10 октября по новому церковному календарю православные вспоминfkb святых Евлампия и Евлампию, пострадавших за христианскую веру. Эта дата имеет ряд народных традиций и примет, по которым судят о наступающей зиме и погоде.