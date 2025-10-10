Церковный праздник 10 октября: что в этот день считается символом благополучия на целый год

10 октября по новому церковному календарю православные вспоминают святых Евлампия и Евлампию, пострадавших за христианскую веру. Эта дата имеет ряд народных традиций и примет, по которым судят о наступающей зиме и погоде.

Приметы 10 октября. Фото: из открытых источников

В этот верующие обращаются в молитвах к Евлампию и Евлампии. Люди просят дать духовную силу, стойкость и найти утешение в трудные времена. Святые помогают тем, кто потерял веру в себя.

В народе день прозвали Евлампий Зимоуказатель — в это время определяют, какой будет предстоящая зима.

День, согласно обычаям, посвящают уборке в доме, избавляются от всего лишнего: старую одежду и вещи, которые уже нельзя носить, выбрасывают или сжигают — чтобы избавиться от накопленных болезней и неудач. Хорошие вещи, напротив, нужно отдать нуждающимся — любое добро возвращается сторицей.

Пироги на столе в этот день считаются символом сытости и благополучия на целый год.

В этот день священнослужители, как и всегда, напоминают, что следует избегать ссор, осуждений и обид. Под запретом злость, зависть, месть, не стоит отказывать в помощи тем, кто нуждается в ней – как людям, так и животным.

По народным приметам, 10 октября не советуют одалживать спички или свечи — с ними из дома может уйти тепло, покой и благополучие. Нельзя прогонять приблудившуюся кошку, котенка, собаку — тем, кто поможет животному и возьмет его в дом, сулят благословение свыше.

Также в народе говорят, что на Евлампия не стоит начинать важных дел и не принимать судьбоносных решений — лучше это перенести на другую дату.

По погоде дня определяют, какой будет зима и когда ляжет первый снег. Если гроза сегодня – к мягкой и короткой зиме. Пошел дождь со снегом — к теплому январю. Много шишек на хвойных – будут сильные морозы. Погода сухая и теплая — к долгой осени. Слякоть и грязь — снега не будет до 22 октября.

Говорят, что если в этот день нет мороза, то и зимы еще месяц не будет.

