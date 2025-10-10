Церковне свято 10 жовтня: цей день вважається символом благополуччя на цілий рік

10 жовтня за новим церковним календарем православні згадують святих Євлампію та Євлампію, які постраждали за християнську віру. Ця дата має низку народних традицій і прикмет, за якими судять про зиму і погоду, що настає.

Прикмети 10 жовтня. Фото: з відкритих джерел

У цей віруючі звертаються у молитвах до Євлампії та Євлампії. Люди просять дати духовну силу, стійкість та знайти втіху у важкі часи. Святі допомагають тим, хто зневірився.

У народі день прозвали Євлампій Зимоуказатель — у цей час визначають, якою буде зима.

День, згідно з звичаями, присвячують прибиранню в будинку, позбавляються всього зайвого: старий одяг і речі, які вже не можна носити, викидають або спалюють — щоб позбутися накопичених хвороб і невдач. Хороші речі, навпаки, потрібно віддати нужденним – будь-яке добро повертається сторицею.

В цей день пироги на столі вважаються символом ситості та благополуччя на цілий рік.

Цього дня священнослужителі, як і завжди, нагадують, що слід уникати сварок, засуджень та образ. Під забороною злість, заздрість, помста, не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує – як людям, так і тваринам.

За народними прикметами, 10 жовтня не радять позичати сірники чи свічки – з ними з дому може піти тепло, спокій та благополуччя. Не можна проганяти кішку, кошеня, собаку, що приблудився — тим, хто допоможе тварині і візьме її в будинок, обіцяють благословення згори.

Також у народі кажуть, що на Євлампія не варто розпочинати важливих справ і не приймати доленосних рішень – краще це перенести на іншу дату.

По погоді дня визначають, якою буде зима та коли ляже перший сніг. Якщо гроза сьогодні – до м'якої та короткої зими. Пішов дощ зі снігом – до теплого січня. Багато гуль на хвойних – будуть сильні морози. Погода суха та тепла – до довгої осені. Сльота та бруд — снігу не буде до 22 жовтня.

Говорять, що якщо у цей день немає морозу, то й зими ще місяць не буде.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 9 жовтня.



