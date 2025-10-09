Церковный праздник 9 октября: какие приметы сулят здоровье и удачу весь год

9 октября по новому календарю Православная церковь Украины вспоминает апостола Иакова Алфеева, одного из двенадцати учеников Христа. Этот день имеет свои традиции и народные приметы.

Приметы 9 октября. Фото: из открытых источников

В день апостола Иакова Алфеева верующие обращаются с молитвами к святому, а также другим апостолам — просят помощи и мудрого совета.

В народе день прозвали Яков Студеный — праздник символизирует наступление холодов. Продолжаются заготовки на зиму дров. Еще можно идти в лес за грибами — опятами, белыми грибами, сыроежками.

Особое место в этот день занимает каша — символ достатка и здоровья. По обычаю, кашей из нового урожая угощают родных, соседей — тот, кто попробует, будет здоров и удачлив весь год. Одна из примет дня: идете в гости, обязательно возьмите с собой хотя бы небольшой подарок или угощение — этот жест сулит дарителю достаток, а хозяевам дома — доброе здоровье.

Священнослужители в этот день, как и всегда, призывают избегать ссор, обид, зависти, грубых слов и осуждения, нельзя отказывать тем, кто просит помощи.

По народным поверьям, на Якова Студеного не рекомендуется начинать новые дела. Один из главных запретов дня связан с гостеприимством — нельзя отказываться садиться за стол, если тебя пригласили. В старину считалось, что гость, отказавшийся от угощения, оставляет хозяев без благополучия.

Лениться в этот день считается плохой приметой.

По приметам дня предсказывают погоду и приближение зимы. Если небо розовое вечером — погода будет ясной и теплой. С утра идет дождь — вечером может пойти снег. Вишня сбросила все листья — зима на пороге. Дождь пошел со снегом — в январе придет оттепель.

Говорят, что если сегодня выпадет первый снег, то год будет удачным и урожайным.

