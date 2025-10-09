Церковне свято 9 жовтня: які прикмети обіцяють здоров'я та удачу весь рік

9 жовтня за новим календарем Православна церква України згадує апостола Якова Алфєєва, одного із дванадцяти учнів Христа. Цей день має свої традиції та народні прикмети.

У день апостола Якова Алфєєва віруючі звертаються з молитвами до святого, а також до інших апостолів — просять допомоги і мудрої поради.

У народі день прозвали Яків Студений – свято символізує настання холодів. Тривають заготівлі на зиму дров. Ще можна йти в ліс за грибами — опеньками, білими грибами, сироїжками.

Особливе місце в цей день посідає каша — символ достатку і здоров'я. За звичаєм, кашею з нового врожаю пригощають рідних, сусідів — той, хто скуштує, буде здоровий і щасливий весь рік. Одна з прикмет дня: йдете в гості, обов'язково візьміть із собою бодай невеличкий подарунок або частування — цей жест обіцяє дарувальнику достаток, а господарям дому — добре здоров'я.

Священнослужителі цього дня, як і завжди, закликають уникати сварок, образ, заздрості, брутальних слів та засудження, не можна відмовляти тим, хто просить допомоги.

За народними повір'ями, на Якова Студеного не рекомендується розпочинати нові справи. Одна з головних заборон дня пов'язана з гостинністю – не можна відмовлятися сідати за стіл, якщо тебе запросили. За старих часів вважалося, що гість, який відмовився від частування, залишає господарів без добробуту.

Лінуватися у цей день вважається поганою прикметою.

За прикметами дня пророкують погоду та наближення зими. Якщо небо рожеве увечері — погода буде ясною та теплою. Зранку йтиме дощ — увечері може піти сніг. Вишня скинула все листя – зима на порозі. Дощ пішов зі снігом – у січні прийде відлига.

Кажуть, якщо сьогодні випаде перший сніг, то рік буде вдалим і врожайним.

