Яке церковне свято 11 вересня: три головні заборони цього дня

11 вересня за новим церковним календарем згадують святу Феодору Олександрійську – подвижницю, чия історія покаяння та духовного подвигу торкається віруючих досі.

Прикмети 11 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народі свято називають Федора, Федорин день. Сьогодні прийнято готувати страви з капусти, наводити лад у саду та городі, а пасічники готують вулики до зими. Вважається добрим знаком одягти цього дня одяг золотистого кольору — як символ золотої осені, що приносить удачу.

Народні повір'я вважають цей день несприятливим для нових починань, великих покупок і будь-яких фінансових справ — кажуть, що вони зазнають збитків, а куплені речі швидко занепадуть. Не варто лінуватися, а тим більше вести порожні розмови.

11 вересня Церква застерігає від сварок, лихослів'я, засудження, заздрості та помсти, не прийнято відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна піднімати чужі речі, особливо упущені на перехресті або порозі, — вважається, що разом з ними в будинок можна принести чужі хвороби або псування. Є й побутові заборони: не рекомендується мити голову — за прикметою, разом із водою йде пам'ять та удача, а також обманювати — будь-яка брехня рано чи пізно розкриється.

Прикмети дня підказують, якими будуть зима та врожай. Якщо багато грибів у лісі – зима буде довгою та суворою. Бджоли ще літають – зима настане пізно. Високі мурашники – до холодної зими. Озимі дали добрі сходи — наступний рік буде врожайним.

Якщо 11 вересня дощ, то негода затягнеться надовго.

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