logo

BTC/USD

77189

ETH/USD

2466.07

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Какой церковный праздник 11 сентября: три главных запреты этого дня
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой церковный праздник 11 сентября: три главных запреты этого дня

В народе праздник называют Федора, Федорин день

11 сентября 2026, 06:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

11 сентября по новому церковному календарю вспоминают святую Феодору Александрийскую – подвижницу, чья история покаяния и духовного подвига трогает верующих до сих пор.

Какой церковный праздник 11 сентября: три главных запреты этого дня

Приметы 11 сентября. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют Федора, Федорин день. Сегодня принято готовить блюда из капусты, наводить порядок в саду и огороде, а пасечники готовят ульи к зиме. Считается хорошим знаком надеть в этот день одежду золотистого цвета – как символ золотой осени, приносящий удачу.

Народные поверья считают этот день неблагоприятным для новых начинаний, крупных покупок и любых финансовых дел — говорят, что они принесут убытки, а купленные вещи быстро придут в негодность. Не стоит и лениться, а тем более вести пустые разговоры. 

11 сентября Церковь предостерегает от ссор, сквернословия, осуждения, зависти и мести, не принято отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя поднимать чужие вещи, особенно оброненные на перекрестке или пороге, — считается, что вместе с ними в дом можно принести чужие болезни или порчу. Есть и бытовые запреты: не рекомендуется мыть голову — по примете, вместе с водой уходит память и удача, а также обманывать — любая ложь рано или поздно раскроется.

Приметы дня подсказывают, какими будут зима и урожай. Если много грибов в лесу — зима будет долгой и суровой. Пчелы еще летают — зима наступит поздно. Высокие муравейники — к холодной зиме. Озимые дали хорошие всходы — следующий год будет урожайным. 

Если 11 сентября идет дождь, то непогода затянется надолго.

Читайте также на портале "Комментарии" — 10 сентября по новому церковному календарю почитали святителей Петра и Павла, епископов Никейских.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости