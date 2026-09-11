Какой церковный праздник 11 сентября: три главных запреты этого дня

11 сентября по новому церковному календарю вспоминают святую Феодору Александрийскую – подвижницу, чья история покаяния и духовного подвига трогает верующих до сих пор.

Приметы 11 сентября. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют Федора, Федорин день. Сегодня принято готовить блюда из капусты, наводить порядок в саду и огороде, а пасечники готовят ульи к зиме. Считается хорошим знаком надеть в этот день одежду золотистого цвета – как символ золотой осени, приносящий удачу.

Народные поверья считают этот день неблагоприятным для новых начинаний, крупных покупок и любых финансовых дел — говорят, что они принесут убытки, а купленные вещи быстро придут в негодность. Не стоит и лениться, а тем более вести пустые разговоры.

11 сентября Церковь предостерегает от ссор, сквернословия, осуждения, зависти и мести, не принято отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя поднимать чужие вещи, особенно оброненные на перекрестке или пороге, — считается, что вместе с ними в дом можно принести чужие болезни или порчу. Есть и бытовые запреты: не рекомендуется мыть голову — по примете, вместе с водой уходит память и удача, а также обманывать — любая ложь рано или поздно раскроется.

Приметы дня подсказывают, какими будут зима и урожай. Если много грибов в лесу — зима будет долгой и суровой. Пчелы еще летают — зима наступит поздно. Высокие муравейники — к холодной зиме. Озимые дали хорошие всходы — следующий год будет урожайным.

Если 11 сентября идет дождь, то непогода затянется надолго.

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