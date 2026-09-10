Церковный праздник 10 сентября: главный запрет этого дня

10 сентября по новому церковному календарю почитают святителей Петра и Павла, епископов Никейских.

Приметы 10 сентября. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют Петр и Павел Рябинники, Именины рябины – считается, что именно с этой даты можно начинать собирать ягоды.

Рябина в народе – женское дерево: ее веточками в старину украшали волосы невесты и использовали в свадебных обрядах, верили, что она укрепляет отношения в браке и даже наделяет даром предвидения.

Ягодам рябины издавна приписывают целебную силу: отварами лечат простуду, боли в суставах и животе, а чай из рябины пьют при бессоннице и дают беспокойным детям. Из ягод готовят квас, компот, варенье и настойки — раньше их считали не просто угощением, а лечебным средством от воспалений. Сегодня наука подтверждает: в рябине много витаминов, минералов и фитонцидов, а напитки из нее укрепляют иммунитет, тонизируют и улучшают пищеварение. Считается также, что, если у человека случился приступ страха или бессонницы, нужно очертить вокруг себя круг веточкой рябины — и станет легче. Веточку рябины принято вешать над входной дверью, под потолком или на чердаке – считается, что дерево отпугивает нечистую силу и защищает дом от недобрых людей.

День Петра и Павла Рябинников считается удачным для новых начинаний: раньше в это время отправлялись в путь, вели важные переговоры, меняли обстановку в доме и присматривались к будущим спутницам жизни.

По народным поверьям, главный запрет дня касается порядка в доме: с утра принято наводить чистоту и уют, ведь беспорядок и хаос, по примете, притягивают в семью скандалы и раздоры.

Отдельные запреты связаны с самой рябиной: собирать ягоды дочиста нельзя — часть обязательно оставляют птицам на зиму, а ломать или рубить дерево строго запрещено, поскольку это, по поверью, лишает семью защиты.

В этот день не стоит ссориться, повышать голос на близких и вспоминать старые обиды — считается, что это разрушает мир и любовь в доме и грозит семье расставанием. Также в этот день избегают крупных покупок, дальних поездок и грандиозных планов, стараются не лениться и не работать вполсилы, а хвастовство и уныние — под запретом наравне с жадностью.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник 9 сентября: что нельзя делать с деньгами в этот день.



