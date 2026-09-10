Церковне свято 10 вересня: головна заборона цього дня

10 вересня за новим церковним календарем шанують святителів Петра та Павла, єпископів Нікейських.

Прикмети 10 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народі свято називають Петро і Павло Горобинники, Іменини горобини — вважається, що саме з цієї дати можна починати збирати ягоди.

Горобина в народі – жіноче дерево: її гілочками за старих часів прикрашали волосся нареченої і використовували у весільних обрядах, вірили, що вона зміцнює стосунки у шлюбі і навіть наділяє даром передбачення.

Ягодам горобини здавна приписують цілющу силу: відварами лікують застуду, болі в суглобах і животі, а чай із горобини п’ють при безсонні та дають неспокійним дітям. З ягід готують квас, компот, варення та настоянки — раніше їх вважали не просто частуванням, а лікувальним засобом від запалень. Сьогодні наука підтверджує: у горобині багато вітамінів, мінералів і фітонцидів, а напої з неї зміцнюють імунітет, тонізують і покращують травлення. Вважається також, що якщо у людини стався напад страху або безсоння, потрібно обвести навколо себе коло гілочкою горобини — і стане легше. Гілочку горобини зазвичай вішають над вхідними дверима, під стелею або на горищі — вважається, що дерево відлякує нечисту силу та захищає дім від недобрих людей.

День Петра і Павла вважається сприятливим для нових починань: раніше в цей час вирушали в дорогу, вели важливі переговори, змінювали обстановку в домі та придивлялися до майбутніх супутниць життя.

За народними повір'ями, головна заборона дня стосується порядку в будинку: зранку прийнято наводити чистоту та затишок, адже безлад та хаос, за прикметою, притягують до родини скандали та розбрати.

Окремі заборони пов'язані з самою горобиною: збирати ягоди зовсім не можна — частину обов'язково залишають птахам на зиму, а ламати або рубати дерево суворо заборонено, оскільки це, за повір'ям, позбавляє сім'ю захисту.

Цього дня не варто сваритися, підвищувати голос на близьких та згадувати старі образи – вважається, що це руйнує мир та любов у домі та загрожує родині розставанням. Також у цей день уникають великих покупок, далеких поїздок та грандіозних планів, намагаються не лінуватися і не працювати напівсили, а хвастощі та зневіра — під забороною нарівні з жадібністю.

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