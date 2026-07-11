Яке церковне свято 11 липня: особлива прикмета дня

11 липня православні згідно з новим календарем української церкви згадують святу рівноапостольну княгиню Ольгу – одну з найшанованіших жінок в історії християнства. З цим днем пов'язані давні традиції, народні прикмети та заборони.

Прикмети 11 липня. Фото: з відкритих джерел

У народі це свято називають днем Ольги або Ольгою Жниваркою. Така назва пов’язана з розпалом жнив та інших польових робіт.

День вважається особливо вдалим для роботи в саду та городі: можна прополювати грядки, пересаджувати рослини та удобрювати землю. Також прийнято перераховувати запаси, планувати витрати, покупки та сімейний бюджет – княгиню Ольгу шанують як символ мудрої та ощадливої господині.

Особливого значення надають добрим справам. Цього дня радять допомагати нужденним, виявляти милосердя, бути терпимішими до оточуючих і не відмовляти у підтримці.

За народними повір'ями, не можна лінуватися — неробство може обернутися неврожаєм та злиднями. Домашній клопіт — прання, прибирання, миття підлог, прасування і шиття — радять відкласти.

Не варто також виносити з дому речі, давати або позичати гроші, продукти, хліб, сіль та робочі інструменти — вважається, що разом з ними можна віддати достаток і добробут. Не рекомендують і хвалитися своїми успіхами, щоб не спричинити невдачі.

По погоді в Ольгин день судять про майбутній урожай та про те, якою буде осінь. Грім — до вдалої риболовлі. Сонячний та спекотний день – до багатого врожаю зернових. Неспокійні бджоли – до тривалої спеки. З дерев почало опадати листя — осінь буде ранньою, а зима — суворою. Увечері багато комарів та мошкари – восени буде багато грибів та ягід.

Особливою прикметою вважалися яскраві Стожари (Плеяди) у сузір'ї Тельця. Якщо зоряне скупчення добре проглядалося на нічному небі, це обіцяло багатий урожай і вдалий жнива.

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