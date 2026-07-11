Какой церковный праздник 11 июля: особая примета дня

11 июля православные согласно новому календарю украинской церкви вспоминают святую равноапостольную княгиню Ольгу – одну из самых почитаемых женщин в истории христианства. С этим днем связаны древние традиции, народные приметы и запреты.

Приметы 11 июля. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют днем Ольги или Ольгой Страдницей. Такое название связано с разгаром жатвы и других полевых работ.

День считается особенно удачным для работы в саду и огороде: можно пропалывать грядки, пересаживать растения и удобрять землю. Также принято пересчитывать запасы, планировать расходы, покупки и семейный бюджет — княгиню Ольгу почитают как символ мудрой и бережливой хозяйки.

Особое значение придают добрым делам. В этот день советуют помогать нуждающимся, проявлять милосердие, быть терпимее к окружающим и не отказывать в поддержке.

По народным поверьям, нельзя лениться — безделье может обернуться неурожаем и нуждой. Домашние хлопоты — стирку, уборку, мытье полов, глажку и шитье — советуют отложить.

Не стоит также выносить из дома вещи, давать или брать в долг деньги, продукты, хлеб, соль и рабочие инструменты — считается, что вместе с ними можно отдать достаток и благополучие. Не рекомендуют и хвастаться своими успехами, чтобы не навлечь неудачи.

По погоде в Ольгин день судят о будущем урожае и о том, какой будет осень. Раскатистый гром — к удачной рыбалке. Солнечный и жаркий день — к богатому урожаю зерновых. Беспокойные пчелы — к продолжительной жаре. С деревьев начала опадать листва — осень будет ранней, а зима – суровой. Вечером много комаров и мошкары — осенью будет много грибов и ягод.

Особой приметой считались яркие Стожары (Плеяды) в созвездии Тельца. Если звездное скопление хорошо просматривалось на ночном небе, это сулило богатый урожай и удачную жатву.

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