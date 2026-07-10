Какой церковный праздник 10 июля: что категорически нельзя делать сегодня

10 июля по новому церковному календарю православные в Украине чтят память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры и одного из основоположников монашества на Руси. В этот день вспоминают святого, соблюдают народные традиции и обращают внимание на приметы, связанные с погодой и будущим урожаем.

Приметы 10 июля. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют Антония, Антоний Громоносец или Антоний Рясочник. Первое название связано с частыми июльскими грозами, второе — с ряской, которая к этому времени покрывает поверхность многих водоемов.

В старину этому растению находили практическое применение — его использовали как корм для домашней птицы и скота, добавляли в удобрения, а также применяли в народной медицине как успокаивающее средство. При этом существовало поверье, что, собирая ряску, нужно обязательно оставить часть растения в воде, чтобы не разгневать русалок, которые, по легенде, плетут из нее кружева.

Особое внимание в этот день уделяют грому. Считается, что если память святого выпадала на среду или пятницу (как в этом году) и гремела гроза, то год будет удачным для рыбаков.

Согласно народным обычаям, на Антония Громоносца советуют искупаться и надеть чистую одежду — этот обряд помогает сохранить здоровье на весь год. День также считается благоприятным для путешествий и свадьбы.

В народной традиции большинство запретов связано с водой. Считалось, что в день Антония Громоносца нельзя ругаться, шуметь или бросать мусор возле рек и озер – это может навлечь болезни и лишить человека удачи. При этом есть также поверье, что если у водоема рассказать о своих тревогах и проблемах, то они постепенно разрешатся.

Не советуют в этот день купаться в водоемах, проводить гадания и обряды, связанные с водой. По народным приметам не стоит также заниматься уборкой, подметать, мыть полы и наводить порядок в доме, стричься, делать крупные покупки и рассказывать окружающим о своих планах, чтобы не спугнуть удачу.

В народе Антония Громоносца называют "карающим" праздником — по поверьям, тех, кто нарушает запреты этого дня, святой может наказать огнем или другими несчастьями.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 9 июля.



