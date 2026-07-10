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Яке церковне свято 10 липня: що категорично не можна робити сьогодні

У народі це свято називають Антонія, Антоній Громоносець або Антоній Рясочник

10 липня 2026, 06:35
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Кравцев Сергей

10 липня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського – засновника Києво-Печерської лаври та одного з основоположників чернецтва на Русі. Цього дня згадують святого, дотримуються народних традицій і звертають увагу на прикмети, пов'язані з погодою та майбутнім урожаєм.

Яке церковне свято 10 липня: що категорично не можна робити сьогодні

Прикмети 10 липня. Фото: з відкритих джерел

У народі це свято називають Антонія, Антоній Громоносець або Антоній Рясочник. Перша назва пов’язана з частими липневими грозами, друга — з ряскою, яка до цього часу вкриває поверхню багатьох водойм.

За старих часів цій рослині знаходили практичне застосування — його використовували як корм для свійської птиці та худоби, додавали в добрива, а також застосовували в народній медицині як заспокійливий засіб. При цьому існувало повір'я, що, збираючи ряску, потрібно обов'язково залишити частину рослини у воді, щоб не розгнівати русалок, які, за легендою, плетуть з неї мережива.

Особливої уваги у цей день приділяють грому. Вважається, що якщо пам'ять святого випадала на середу чи п'ятницю (як цього року) та гриміла гроза, то рік буде вдалим для рибалок.

Згідно з народними звичаями, на Антонія Громоносця радять скупатися і одягти чистий одяг – цей обряд допомагає зберегти здоров'я на весь рік. День також вважається сприятливим для подорожей та весілля.

У народній традиції більшість заборон пов'язані з водою. Вважалося, що в день Антонія Громоносця не можна лаятись, шуміти чи кидати сміття біля річок та озер – це може спричинити хвороби та позбавити людини удачі. При цьому є також повір'я, що якщо у водоймища розповісти про свої тривоги та проблеми, то вони поступово вирішаться.

Не радять цього дня купатися у водоймах, проводити ворожіння та обряди, пов'язані з водою. За народними прикметами не варто також займатися прибиранням, підмітати, мити підлогу і наводити лад у будинку, стригтися, робити великі покупки та розповідати оточуючим про свої плани, щоб не злякати успіх.

У народі Антонія Громоносця називають "караючим" святом — за повір'ями тих, хто порушує заборони цього дня, святий може покарати вогнем або іншими нещастями.

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