Яке церковне свято 10 січня: топ-заборони дня

У новому православному календарі 10 січня – день пам'яті святителя Григорія Ніського.

Прикмети 10 січня. Фото: із відкритих джерел

Сьогодні віруючі звертаються з молитвами до святителя Григорія Ніського — просять у нього здоров'я, допомоги у справах та успіху у навчанні, згоди у сім'ї.

У народі день називають Григорій, Григорій-літовказівник і з цієї дати вже починають планувати майбутні весняно-польові роботи: перевіряють насіння для посадки, упорядковують інвентар. Вважається, що добре попрацювавши сьогодні, можна залучити удачу та благополуччя на весь рік. Тим, у кого немає саду та городу, радять зайнятися корисними справами вдома.

Також у цей день прийнято сім'єю збиратися за столом, а на вечерю обов'язково готувати м'ясні страви — за повір'ям, кожен, хто з'їсть частування протягом року буде здоровий.

У церковне свято 10 січня, як і в інші православні дати, не прийнято поганословити, сваритися, бажати зла, відмовляти у допомозі. Церква засуджує лінь, жадібність, заздрість та помсту.

За народними прикметами у цей день не заохочується неробство — святителя Григорія Ніського вважали працелюбним, тому він вподобає тих, хто працює.

З побутових заборон існують такі: не можна викидати залишки їжі та скидати крихти зі столу — треба віддати тваринам; не слід по можливості виносити з дому сміття та золу — щоб не позбутися удачі та благополуччя; не радять скаржитися на життя, нити і хвалитися успіхами — успіх відвернеться.

Крім того, існує повір'я, що в гостях не варто мити посуд – так можна внести розлад у чужу родину.

З народним святом Григорія-літопокажчика здавна пов'язують спостереження за погодою та природою – особливу увагу звертають на іній, вітер та поведінку тварин: на стогах сіна лежить іній – до сирого та дощового літа; іній на деревах – погода буде м'якою; вітер із півдня — літо буде з грозами; безхмарне небо – до ранньої весни; кішка згорнулася клубком — чекай на мороз; горобці щебечуть – потеплішає.

У народі кажуть: "Який Григорій — таке і літо", тобто яка погода сьогодні — таким і літо видасться.

