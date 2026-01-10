Какой церковный праздник 10 января: топ-запреты дня

В новом православном календаре 10 января — день памяти святителя Григория Нисского.

Сегодня верующие обращаются с молитвами к святителю Григорию Нисскому — просят у него здоровья, помощи в делах и успеха в учебе, согласия в семье.

В народе день называют Григория, Григорий-летоуказатель и с этой даты уже начинают планировать будущие весенне-полевые работы: проверяют семена для посадки, приводят в порядок инвентарь. Считается, что, хорошо потрудившись сегодня, можно привлечь удачу и благополучие на весь год. Тем, у кого нет сада и огорода, советуют заняться полезными делами по дому.

Также в этот день принято семьей собираться за столом, а на ужин обязательно готовить мясные блюда — по поверью, каждый, кто съест угощение, в течение года будет здоров.

В церковный праздник 10 января, как и в другие православные даты, не принято сквернословить, ссориться, желать зла, отказывать в помощи. Церковь осуждает лень, жадность, зависть и месть.

По народным приметам в этот день не поощряется безделье — святителя Григория Нисского считали трудолюбивым, поэтому он благоволит тем, кто работает.

Из бытовых запретов существуют такие: нельзя выбрасывать остатки еды и смахивать крошки со стола — нужно отдать животным; не следует по возможности выносить из дома мусор и золу — чтоб не лишиться удачи и благополучия; не советуют жаловаться на жизнь, ныть и хвастаться успехами — удача отвернется.

Кроме того, существует поверье, что в гостях не стоит мыть посуду — так можно внести разлад в чужую семью.

С народным праздником Григория-летоуказателя издавна связывают наблюдения за погодой и природой — особое внимание обращают на иней, ветер и поведение животных: на стогах сена лежит иней — к сырому и дождливому лету; иней на деревьях — погода будет мягкой; ветер с юга — лето будет с грозами; безоблачное небо — к ранней весне; кошка свернулась клубком — жди мороза; воробьи щебечут — потеплеет.

В народе говорят: "Каков Григорий — таково и лето", то есть, какая погода сегодня — таким и лето выдастся.

