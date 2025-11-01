Яке церковне свято 1 листопада: три найважливіші прохання дня

1 листопада за новим православним календарем в Україні згадують святих чудотворців Косму та Даміана Асійських, яких називали "безсрібниками" за безкорисливу допомогу людям. Віруючі шанують святих як покровителів лікарів та цілителів.

Косму та Даміана віруючі вважають покровителям лікарів, цілителів, ковалів, домашньої живності та дітей. У молитвах святих просять: здоров'я та зцілення — для себе та близьких, а також для домашніх тварин, оскільки Косма та Даміан лікували та їх, захисту від хвороб; щасливого сімейного життя, миру та благополуччя в будинку, а незаміжні дівчата – гарного нареченого; допомоги у навчанні, роботі та нових починаннях – вважається, що святі допомагають у розумовій праці та ремеслах.

У народі день називають Кузьма та Дем'ян. У цей час було прийнято завершувати всі роботи в полі, саду та городі, готувати кашу із зерна нового врожаю та пекти пироги.

У православне свято 1 листопада церква закликає уникати сварок, лихослів'я, заздрості, засудження.

За народними повір'ями, у свято не можна відмовляти у допомозі та милостині, але подаючи милостиню, не можна дивитися людині у вічі — вважається, що можна зустрітися з нечистістю, що прийняла людську подобу. Не радять робити великі покупки, займатися важкою фізичною працею і розпочинати нові справи.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. Погода дня підказує, якою буде зима та весна. Якщо сльота та бруд на дорозі – морози будуть лише за місяць. Якщо птахи летять високо – буде багато снігу, а якщо низько – майже не буде. Холодно й пішов сніг – весна буде пізньою та суворою. День теплий та сонячний – зима буде м'якою та спокійною.

Одна із прийме цього дня: якщо в ніч на Кузьму та Дем'яна почуєш нявкання котів, то наступний рік принесе щастя та достаток.

