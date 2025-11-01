Какой церковный праздник 1 ноября: три самые важные просьбы дня

1 ноября по новому православному календарю в Украине вспоминают святых чудотворцев Косму и Дамиана Асийских, которых называли "бессребрениками" за бескорыстную помощь людям. Верующие почитают святых как покровителей врачей и целителей.

Приметы 1 ноября. Фото: из открытых источников

Косму и Дамиана верующие считают покровителям врачей, целителей, кузнецов, домашней живности и детей. В молитвах святых просят: здоровья и исцеления — для себя и близких, а также для домашних животных, так как Косма и Дамиан лечили и их, защиты от болезней; счастливой семейной жизни, мира и благополучия в доме, а незамужние девушки — хорошего жениха; помощи в учебе, работе и новых начинаниях — считается, что святые помогают в умственном труде и ремеслах.

В народе день называют Кузьма да Демьян. В это время было принято завершать все работы в поле, саду и огороде, готовить кашу из зерна нового урожая и печь пироги.

В православный праздник 1 ноября церковь призывает избегать ссор, сквернословия, зависти, осуждения.

По народным поверьям, в праздник нельзя отказывать в помощи и милостыне, но подавая милостыню, нельзя смотреть человеку в глаза — считается, что можно встретиться с нечистью, принявшей человеческий облик. Не советуют совершать крупные покупки, заниматься тяжелым физическим трудом и начинать новые дела.

Традиционно в этот день наши предки обращали внимание на погоду и природу. Погода дня подсказывает, какой будет зима и грядущая весна. Если слякоть и грязь на дороге – морозы будут только через месяц. Если птицы летят высоко – будет много снега, а если низко – почти не будет. Холодно и пошел снег – весна будет поздней и суровой. День теплый и солнечный — зима будет мягкой и спокойной.

Одна из примет этого дня: если в ночь на Кузьму и Демьяна услышишь мяуканье котов, то следующий год принесет счастье и достаток.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 31 октября: что нужно сделать в этот день, чтобы защититься от зла.



