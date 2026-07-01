Яке церковне свято 1 липня: що особливо заборонено сьогодні для жінок

1 липня за новим православним календарем віруючі згадують святих безсрібників Косму та Даміана – цілителів та чудотворців, яких шанують як покровителів лікування та милосердя.

Прикмети 1 липня. Фото: із відкритих джерел

У народному календарі цей день відомий як Кузьма і Дем’ян, або Літні Кузьминки. Він припадав на розпал сінокосу та гарячу пору польових робіт — у цей час збирають перший урожай і роблять заготовки на зиму.

Святих безсрібників Косму і Даміана шанують як покровителів лікарів та цілителів. У молитвах до святих просять зцілення, здоров'я для близьких, благополуччя для сім'ї та захисту для дітей. За народними повір'ями, святі оберігають і худобу.

У народній традиції з літніми Кузьмінками пов'язано кілька заборон та застережень. Головною вважалася заборона на важку фізичну працю, особливо для жінок. Незважаючи на домашній клопіт — приготування частування, варення та випічку, — у поле і на город намагалися не виходити. Вважалося, що порушення цього звичаю обіцяє важкий та неспокійний рік. Не рекомендувалося також займатися великим прибиранням, пранням та рукоділлям.

Ще одна прикмета стосується грошей: 1 липня намагалися не робити великих покупок — наші предки вірили, що такі придбання виявляться невдалими, швидко зіпсуються або не принесуть очікуваної радості.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою. Якщо павук спускається павутиною донизу — найближчими днями встановиться тепла погода. Якщо місяць забарвлений у червоний колір — до тривалих вітрів. Якщо яскраві, мерехтливі зірки вночі – чекай на грозу чи дощ. Сороки голосно брикають — спека затримається надовго.

Якщо на деревах почало жовтіти листя, то осінь настане раніше, ніж звичайно.

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