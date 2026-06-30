Церковный праздник Собор 12 апостолов: строгие запреты этого дня

30 июня по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают 12 ближайших учеников Иисуса Христа – апостолов, которые несли христианское учение по всему миру. С этим днем связано немало народных традиций, запретов и примет, сохранившихся до наших дней.

Приметы 30 июня. Фото: из открытых источников

На Собор 12 апостолов верующие к святым обращаются с молитвами о крепком здоровье, благополучии семьи, помощи в важных делах и защите от бед. По традиции в этот день стараются побывать в храме, а если такой возможности нет — помолиться дома.

Считается, что праздник особенно подходит для примирения: принято просить прощения, забывать старые обиды, подавать милостыню и помогать всем, кто нуждается в поддержке.

В народной традиции день называют второй Пасхой. В старину накануне праздника или утром 30 июня красили 13 яиц: двенадцать символизировали апостолов, а тринадцатое — Иисуса Христа. В отличие от Пасхи яйца окрашивали не в красный, а в желтый цвет, который считался символом солнца, жизни, счастья и богатого урожая. Затем ими обменивались с родными и соседями, а на праздничный стол ставили блюда из яиц.

Второе название праздник – Макушка лета, считается, что с этого дня начинается самая жаркая пора.

Церковь сегодня, как и всегда, призывает отказаться от злобы, зависти, ссор, сквернословия, сплетен, уныния и лени. Праздник нужно провести в мире с собой и окружающими, не обижать близких и не отказывать тем, кто просит о помощи.

В народе существуют свои запреты. Считается, что 30 июня нельзя стричь волосы и ногти, иначе можно "укоротить" себе жизнь или счастливую судьбу. Наши предки также не советовали заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой, а также работать в саду и огороде — растения будут плохо расти.

Также в этот день старались не злоупотреблять алкоголем.

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