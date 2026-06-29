Большой церковный праздник 29 июня: три суровых запрета в этот день

29 июня по новому церковному календарю православные христиане отмечают один из важнейших летних праздников – день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Именно этим праздником завершается пост Петра, а верующие вспоминают двух ближайших учеников Иисуса Христа, которые стали символами непоколебимой веры и преданности христианскому учению. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 29 июня. Фото из открытых источников

Церковный праздник 29 июня

Апостол Петр был одним из первых последователей Христа и считается покровителем рыбаков. Апостол Павел, сначала преследовавший христиан, после обращения стал одним из величайших проповедников Евангелия. По церковному преданию, оба погибли мученической смертью в Риме во времена императора Нерона, поэтому Церковь почитает их вместе как первоверховных апостолов.

В этот день в храмах проходят праздничные богослужения. Верующие молятся о здоровье, мире, благополучии семьи, успехе в учебе и работе, а также о духовной поддержке в сложные моменты жизни.

Что нельзя делать сегодня

С народными и церковными традициями в этот день связано несколько важных запретов:

— не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся, ведь добрые дела в этот день считаются особенно благословенными;

— не стоит злоупотреблять алкоголем, ссориться или устраивать громкие гуляния, чтобы не омрачать духовное содержание праздника;

— по народным приметам не советуют купаться в открытых водоемах и рыбачить, поскольку апостол Петр считается покровителем рыбаков.

Кто празднует именины

29 июня День ангела отмечают Петр, Павел, Михаил, Дмитрий, Денис, Афанасий, Лукьян и Юлиан.

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