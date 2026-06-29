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Большой церковный праздник 29 июня: три суровых запрета в этот день

29 июня отмечается день святых апостолов Петра и Павла. Какие существуютзапреты и кто празднует именины.

29 июня 2026, 08:40
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Slava Kot

29 июня по новому церковному календарю православные христиане отмечают один из важнейших летних праздников – день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Именно этим праздником завершается пост Петра, а верующие вспоминают двух ближайших учеников Иисуса Христа, которые стали символами непоколебимой веры и преданности христианскому учению. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Большой церковный праздник 29 июня: три суровых запрета в этот день

Церковный праздник 29 июня. Фото из открытых источников

Церковный праздник 29 июня

Апостол Петр был одним из первых последователей Христа и считается покровителем рыбаков. Апостол Павел, сначала преследовавший христиан, после обращения стал одним из величайших проповедников Евангелия. По церковному преданию, оба погибли мученической смертью в Риме во времена императора Нерона, поэтому Церковь почитает их вместе как первоверховных апостолов.

В этот день в храмах проходят праздничные богослужения. Верующие молятся о здоровье, мире, благополучии семьи, успехе в учебе и работе, а также о духовной поддержке в сложные моменты жизни.

Что нельзя делать сегодня

С народными и церковными традициями в этот день связано несколько важных запретов:

  • — не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся, ведь добрые дела в этот день считаются особенно благословенными;
  • — не стоит злоупотреблять алкоголем, ссориться или устраивать громкие гуляния, чтобы не омрачать духовное содержание праздника;
  • — по народным приметам не советуют купаться в открытых водоемах и рыбачить, поскольку апостол Петр считается покровителем рыбаков.

Кто празднует именины

29 июня День ангела отмечают Петр, Павел, Михаил, Дмитрий, Денис, Афанасий, Лукьян и Юлиан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти 12 апостолов. Как умерли ученики Иисуса Христа.



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