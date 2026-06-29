Большой церковный праздник 29 июня: три суровых запрета в этот день

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Slava Kot
29 июня по новому церковному календарю православные христиане отмечают один из важнейших летних праздников – день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Именно этим праздником завершается пост Петра, а верующие вспоминают двух ближайших учеников Иисуса Христа, которые стали символами непоколебимой веры и преданности христианскому учению. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.
Церковный праздник 29 июня. Фото из открытых источников
Апостол Петр был одним из первых последователей Христа и считается покровителем рыбаков. Апостол Павел, сначала преследовавший христиан, после обращения стал одним из величайших проповедников Евангелия. По церковному преданию, оба погибли мученической смертью в Риме во времена императора Нерона, поэтому Церковь почитает их вместе как первоверховных апостолов.
В этот день в храмах проходят праздничные богослужения. Верующие молятся о здоровье, мире, благополучии семьи, успехе в учебе и работе, а также о духовной поддержке в сложные моменты жизни.
С народными и церковными традициями в этот день связано несколько важных запретов:
29 июня День ангела отмечают Петр, Павел, Михаил, Дмитрий, Денис, Афанасий, Лукьян и Юлиан.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти 12 апостолов. Как умерли ученики Иисуса Христа.