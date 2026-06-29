Велике церковне свято 29 червня: три суворі заборони цього дня

29 червня за новим церковним календарем православні християни відзначають одне з найважливіших літніх свят — день святих першоверховних апостолів Петра і Павла. Саме цим святом завершується Петрів піст, а віряни згадують двох найближчих учнів Ісуса Христа, які стали символами непохитної віри та відданості християнському вченню. Дізнайтесь, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 29 червня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 29 червня

Апостол Петро був одним із перших послідовників Христа та вважається покровителем рибалок. Апостол Павло, який спочатку переслідував християн, після навернення став одним із найвидатніших проповідників Євангелія. За церковним переказом, обидва загинули мученицькою смертю в Римі за часів імператора Нерона, а тому Церква вшановує їх разом як першоверховних апостолів.

У цей день у храмах проходять святкові богослужіння. Віряни моляться про здоров'я, мир, благополуччя родини, успіх у навчанні та роботі, а також про духовну підтримку у складні моменти життя.

Що не можна робити сьогодні

З народними та церковними традиціями цього дня пов'язано кілька важливих заборон:

- не рекомендується відмовляти у допомозі тим, хто її потребує, адже добрі справи цього дня вважаються особливо благословенними;

- не варто зловживати алкоголем, сваритися чи влаштовувати гучні гуляння, щоб не затьмарювати духовний зміст свята;

- за народними прикметами не радять купатися у відкритих водоймах та рибалити, оскільки апостол Петро вважається покровителем рибалок.

Хто святкує іменини

29 червня День ангела відзначають Петро, Павло, Михайло, Дмитро, Денис, Опанас, Афанасій, Лук'ян та Юліан.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про смерть 12 апостолів. Як померли учні Ісуса Христа.