Церковне свято Собор 12 апостолів: суворі заборони цього дня

30 червня за новим церковним календарем православні в Україні згадують 12 найближчих учнів Ісуса Христа – апостолів, які несли християнське вчення по всьому світу. З цим днем пов'язано чимало народних традицій, заборон та прикмет, що збереглися до наших днів.

Прикмети 30 червня. Фото: з відкритих джерел

На Собор 12 апостолів віруючі до святих звертаються з молитвами про міцне здоров'я, благополуччя сім'ї, допомогу у важливих справах та захист від бід. За традицією цього дня намагаються побувати у храмі, а якщо такої нагоди немає — помолитися вдома.

Вважається, що свято особливо підходить для примирення: прийнято вибачатися, забувати старі образи, подавати милостиню і допомагати всім, хто потребує підтримки.

У народній традиції цей день називають другим Великоднем. В давнину напередодні свята або вранці 30 червня фарбували 13 яєць: дванадцять символізували апостолів, а тринадцяте — Ісуса Христа. На відміну від Великодня яйця фарбували не в червоний, а в жовтий колір, який вважався символом сонця, життя, щастя та багатого врожаю. Потім ними обмінювалися з рідними та сусідами, а на святковий стіл ставили страви з яєць.

Друга назва свято – Макушка літа, вважається, що з цього дня починається найспекотніша пора.

Церква сьогодні, як і завжди, закликає відмовитися від злості, заздрощів, сварок, лихослів'я, пліток, зневіри та лінощів. Свято потрібно провести у світі з собою та оточуючими, не ображати близьких та не відмовляти тим, хто просить допомоги.

У народі є свої заборони. Вважається, що 30 червня не можна стригти волосся та нігті, інакше можна "вкоротити" собі життя чи щасливу долю. Наші пращури також не радили займатися важкою фізичною працею, прибиранням, а також працювати в саду та городі — рослини погано зростатимуть.

Також цього дня намагалися не зловживати алкоголем.

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