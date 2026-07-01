Какой церковный праздник 1 июля: что особенно запрещено сегодня для женщин

1 июля по новому православному календарю верующие вспоминают святых бессребреников Косму и Дамиана — целителей и чудотворцев, которых почитают как покровителей врачевания и милосердия.

Приметы 1 июля. Фото: из открытых источников

В народной традиции день прозвали Кузьма и Демьян или Летние Кузьминки. С ним связано множество обычаев, примет и поверий, касающихся здоровья, семейного благополучия и будущего урожая.

Святых бессребреников Косму и Дамиана почитают как покровителей врачей и целителей. В молитвах к святым просят исцеления, здоровья для близких, благополучия для семьи и защиты для детей. По народным поверьям, святые оберегают и домашний скот.

В народной традиции с летними Кузьминками связано несколько запретов и предостережений. Главным считался запрет на тяжелый физический труд, особенно для женщин. Несмотря на домашние хлопоты — приготовление угощений, варенье и выпечку, — в поле и на огород старались не выходить. Считалось, что нарушение этого обычая сулит тяжелый и беспокойный год. Не рекомендовалось также заниматься большой уборкой, стиркой и рукоделием.

Еще одна примета касается денег: 1 июля старались не совершать крупных покупок — наши предки верили, что такие приобретения окажутся неудачными, быстро испортятся или не принесут ожидаемой радости.

По погоде в этот день наши предки также судили о том, каким будет остаток лета и урожай. Если паук спускается по паутине вниз — в ближайшие дни установится теплая погода. Если луна окрашена в красноватый цвет — к продолжительным ветрам. Если яркие, мерцающие звезды ночью – жди грозу или дождь. Сороки громко стрекочут — жара задержится надолго.

Если на деревьях начала желтеть листва, то осень наступит раньше обычного.

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