Як правильно вітатися на Водохреще в Україні та що відповідати: запам’ятайте ці слова раз і назавжди

Водохреще, або Йордан, — одне з найбільших християнських свят в Україні, яке за новим церковним календарем відзначають 6 січня. Уже напередодні, у Хрещенський Святвечір 5 січня, віряни починають вітатися особливими словами. Втім, щороку багато українців губляться: що саме говорити, як правильно відповідати і чи доречні звичні різдвяні вітання.

Як правильно вітатися на Водохреще 2026 в Україні, що відповідати та які слова вважаються помилкою

Під час великих релігійних свят в українській традиції існують усталені формули привітання, які мають глибоке богословське значення. Неправильна відповідь не є гріхом, однак у церковному та традиційному середовищі її можуть сприйняти як незнання обрядів.

Упродовж усього різдвяного циклу українці часто вітаються словами: "Христос народився!", "Христос рождається!" або "Христос ся рождає!". У відповідь заведено говорити: "Славімо Його!" або "Славіте Його!". Ці формули залишаються доречними й у дні після Різдва, включно з Водохрещем, особливо в побутовому спілкуванні.

Втім, саме на Йордан в українській традиції поширене інше, менш відоме вітання — "Христос хрещається!". Воно безпосередньо пов’язане з біблійною подією хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Правильна відповідь на ці слова — "У річці Йордані". Саме така пара вітання й відповіді вважається канонічною для Водохреща та Хрещенського Святвечора.

Священники зазначають, що формули "Христос хрещається" і "Христос рождається" мають більш глибокий богословський зміст, ніж звичайні святкові привітання. Водночас їх використання не є обов’язковим — багато залежить від регіону, місцевих традицій і навіть родинних звичаїв. У різних областях України можуть віддавати перевагу різним формам, і всі вони вважаються прийнятними.

Головне правило Водохреща — щирість і повага до свята. Якщо ж ви хочете виглядати обізнаними та не потрапити в незручну ситуацію, варто запам’ятати саме йорданську формулу вітання. Вона доречна в церкві, серед вірян та під час освячення води, яке є центральним обрядом цього дня.

Нагадаємо, читайте в "Кометарях" прогноз погоди на завтра, 6 січня.