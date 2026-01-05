Как правильно здороваться на Крещение в Украине и что отвечать: запомните эти слова раз и навсегда

Крещение, или Иордан , — один из самых больших христианских праздников в Украине, который по новому церковному календарю отмечают 6 января . Уже накануне, в Крещенский сочельник 5 января, верующие начинают приветствоваться особыми словами. Впрочем, каждый год многие украинцы теряются: что именно говорить, как правильно отвечать и уместны ли привычные рождественские поздравления.

Как правильно здороваться на Крещение 2026 в Украине, что отвечать и какие слова считаются ошибкой

Во время великих религиозных праздников в украинской традиции существуют устоявшиеся формулы приветствия, имеющие глубокое богословское значение. Неправильный ответ не является грехом, однако в церковной и традиционной среде он может быть воспринят как незнание обрядов.

На протяжении всего рождественского цикла украинцы часто приветствуются словами: " Христос родился!", "Христос рождается!" или "Христос ся рождает!". В ответ принято говорить: " Славим Его!" или "Славите Его!". Эти формулы остаются уместными и в дни после Рождества, включая Крещение, особенно в бытовом общении.

Впрочем, именно на Иордан в украинской традиции распространено другое, менее известное приветствие — Христос крестится! Оно напрямую связано с библейским событием крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Правильный ответ на эти слова – "В реке Иордане" . Именно такая пара приветствия и ответа считается канонической для Крещения и Крещенского Сочельника.

Священники отмечают, что формулы Христос крестится и Христос рождается имеют более глубокий богословский смысл, чем обычные праздничные поздравления. В то же время их использование не обязательно — многое зависит от региона, местных традиций и даже семейных обычаев. В разных областях Украины могут отдавать предпочтение разным формам, и все они считаются приемлемыми.

Главное правило Крещения — искренность и уважение к празднику. Если вы хотите выглядеть осведомленными и не попасть в неудобную ситуацию, стоит запомнить именно иорданскую формулу приветствия. Она уместна в церкви, среди верующих и во время освящения воды, которое является центральным обрядом этого дня.

