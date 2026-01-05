logo_ukra

BTC/USD

94433

ETH/USD

3221.09

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Сніг, дощ і лід в один день: Україну накриває погодний хаос, який може паралізувати дороги
commentss НОВИНИ Всі новини

Сніг, дощ і лід в один день: Україну накриває погодний хаос, який може паралізувати дороги

Атмосферні фронти південного циклону принесуть різкі перепади температур, ожеледь і сильний вітер — найгірше ще попереду.

5 січня 2026, 19:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Україні завтра очікуються складні та потенційно небезпечні погодні умови. Атмосферні фронти південного циклону спричинять сніг, мокрий сніг, налипання, перехід у дощ та рвучкий вітер. Про це попереджає синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Сніг, дощ і лід в один день: Україну накриває погодний хаос, який може паралізувати дороги

Мороз зміниться відлигою, а потім знову льодом: синоптики б’ють на сполох через небезпечний сценарій

Найближчої ночі країну охоплять морози, однак уже вдень температура різко піде вгору — до відлиги й плюсових значень, що створить критичні умови на дорогах і тротуарах.

Ніч — мороз, день — плюс і дощ

У ніч проти 6 січня температура повітря становитиме:

  • -2…-6° у більшості областей;

  • -5…-11° на півночі та північному сході.

Удень ситуація зміниться кардинально:

  • захід і північ — близько 0°;

  • схід — 0…+2°;

  • центральні області — +2…+6°;

  • південь — +5…+12°.

Через таке потепління сніг масово переходитиме в дощ, а це означає ожеледь, льодяну кашу та підвищений ризик травм.

Київ у зоні підвищеної небезпеки

У столиці найближчої ночі прогнозують сніг, який удень перейде в дощ або льодяний дощ. У поєднанні з рвучким вітром погода буде, м’яко кажучи, некомфортною.

  • ніч: -5…-7°;

  • день: відлига.

На дорогах — ожеледиця, вдень — льодяна каша. Окрему небезпеку становитиме сходження снігу та льоду з дахів.

Найнебезпечніший момент — наступна ніч

У ніч на 7 січня температура знову почне знижуватися, тож ожеледиця стане ще підступнішою. Синоптики закликають надзвичайно обережно пересуватися містом, особливо зранку та ввечері.

Ще одне тривожне попередження

За попередніми, ще уточнюваними прогнозами, з 9–10 січня в Україні можливе суттєве похолодання на кілька днів.
Тих, кому потрібно захистити людей, тварин, рослини або інфраструктуру від сильних морозів, закликають подбати про це заздалегідь.

Синоптики наголошують: прогноз орієнтовний і буде оновлюватися, однак тенденція до різкого похолодання наразі простежується чітко

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, як змінилися ціни на нафту після операції США в Венесуелі.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини