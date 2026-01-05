Сніг, дощ і лід в один день: Україну накриває погодний хаос, який може паралізувати дороги

В Україні завтра очікуються складні та потенційно небезпечні погодні умови. Атмосферні фронти південного циклону спричинять сніг, мокрий сніг, налипання, перехід у дощ та рвучкий вітер. Про це попереджає синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Мороз зміниться відлигою, а потім знову льодом: синоптики б’ють на сполох через небезпечний сценарій

Найближчої ночі країну охоплять морози, однак уже вдень температура різко піде вгору — до відлиги й плюсових значень, що створить критичні умови на дорогах і тротуарах.

Ніч — мороз, день — плюс і дощ

У ніч проти 6 січня температура повітря становитиме:

-2…-6° у більшості областей;

-5…-11° на півночі та північному сході.

Удень ситуація зміниться кардинально:

захід і північ — близько 0° ;

схід — 0…+2° ;

центральні області — +2…+6° ;

південь — +5…+12°.

Через таке потепління сніг масово переходитиме в дощ, а це означає ожеледь, льодяну кашу та підвищений ризик травм.

Київ у зоні підвищеної небезпеки

У столиці найближчої ночі прогнозують сніг, який удень перейде в дощ або льодяний дощ. У поєднанні з рвучким вітром погода буде, м’яко кажучи, некомфортною.

ніч: -5…-7° ;

день: відлига.

На дорогах — ожеледиця, вдень — льодяна каша. Окрему небезпеку становитиме сходження снігу та льоду з дахів.

Найнебезпечніший момент — наступна ніч

У ніч на 7 січня температура знову почне знижуватися, тож ожеледиця стане ще підступнішою. Синоптики закликають надзвичайно обережно пересуватися містом, особливо зранку та ввечері.

Ще одне тривожне попередження

За попередніми, ще уточнюваними прогнозами, з 9–10 січня в Україні можливе суттєве похолодання на кілька днів.

Тих, кому потрібно захистити людей, тварин, рослини або інфраструктуру від сильних морозів, закликають подбати про це заздалегідь.

Синоптики наголошують: прогноз орієнтовний і буде оновлюватися, однак тенденція до різкого похолодання наразі простежується чітко.

