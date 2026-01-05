Сніг, дощ і лід в один день: Україну накриває погодний хаос, який може паралізувати дороги

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Україні завтра очікуються складні та потенційно небезпечні погодні умови. Атмосферні фронти південного циклону спричинять сніг, мокрий сніг, налипання, перехід у дощ та рвучкий вітер. Про це попереджає синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
Мороз зміниться відлигою, а потім знову льодом: синоптики б’ють на сполох через небезпечний сценарій
Найближчої ночі країну охоплять морози, однак уже вдень температура різко піде вгору — до відлиги й плюсових значень, що створить критичні умови на дорогах і тротуарах.
У ніч проти 6 січня температура повітря становитиме:
-2…-6° у більшості областей;
-5…-11° на півночі та північному сході.
Удень ситуація зміниться кардинально:
захід і північ — близько 0°;
схід — 0…+2°;
центральні області — +2…+6°;
південь — +5…+12°.
Через таке потепління сніг масово переходитиме в дощ, а це означає ожеледь, льодяну кашу та підвищений ризик травм.
У столиці найближчої ночі прогнозують сніг, який удень перейде в дощ або льодяний дощ. У поєднанні з рвучким вітром погода буде, м’яко кажучи, некомфортною.
ніч: -5…-7°;
день: відлига.
На дорогах — ожеледиця, вдень — льодяна каша. Окрему небезпеку становитиме сходження снігу та льоду з дахів.
У ніч на 7 січня температура знову почне знижуватися, тож ожеледиця стане ще підступнішою. Синоптики закликають надзвичайно обережно пересуватися містом, особливо зранку та ввечері.
За попередніми, ще уточнюваними прогнозами, з 9–10 січня в Україні можливе суттєве похолодання на кілька днів.
Тих, кому потрібно захистити людей, тварин, рослини або інфраструктуру від сильних морозів, закликають подбати про це заздалегідь.
Синоптики наголошують: прогноз орієнтовний і буде оновлюватися, однак тенденція до різкого похолодання наразі простежується чітко.
Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, як змінилися ціни на нафту після операції США в Венесуелі.