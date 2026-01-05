Що відбувається з цінами на нафту після операції США у Венесуелі

Ціни на нафту вранці 5 січня продемонстрували зниження на тлі впевненості ринку у достатньому рівні світових запасів сировини. Ці фактори нівелювали побоювання інвесторів щодо можливих перебоїв із поставками після затримання США президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту. Фото: з відкритих джерел

За даними порталу Investing, станом на 9:56 за київським часом березневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 55 центів і торгувалися на рівні 60,20 долара за барель. Американська нафта WTI також знизилася у ціні на 55 центів — до 56,77 долара за барель.

Після затримання Мадуро, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має намір взяти Венесуелу під контроль. Він нагадав, що американське ембарго на венесуельську нафту залишається чинним, незважаючи на політичні зміни в Каракасі. Венесуела, нагадаємо, входить до альянсу ОПЕК.

Водночас, аналітики вважають, що навіть у разі додаткових перебоїв з експортом венесуельської нафти вплив на ринок буде обмеженим через надлишок пропозиції. У Goldman Sachs зазначили, що ризики для цін у короткостроковій перспективі залишаються помірними і багато в чому залежатимуть від подальшої політики санкції США. Прогнози цін на нафту на 2026 рік банк переглядати не став.

Експерти також припускають, що зміна режиму у Венесуелі може призвести до подальшого зниження котирувань. За словами глави аналітичного напряму по сировинних ринках RBC Capital Геліми Крофт, повне скасування санкцій здатне відкрити доступ до видобутку кількох сотень тисяч барелів нафти на добу.

Додатковим фактором невизначеності залишається ситуація навколо Ірану, який також входить до ОПЕК. Ринки уважно стежать за реакцією Тегерана після заяв Трампа про можливе втручання у ситуацію з протестами у країні. Тим часом ОПЕК вирішив зберегти квоти, що діють, на видобуток нафти. Більшість аналітиків, опитаних Financial Times, очікують на продовження зниження цін на початку року.

Засновниця консалтингової компанії Energy Aspects Амріта Сен зазначає, що нафтовий ринок залишається "ведмежим" і перебуває у фазі затяжного тиску вже не перше десятиліття.

