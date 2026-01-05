Что происходит с ценами на нефть после операции США в Венесуэле

Цены на нефть утром 5 января продемонстрировали снижение на фоне уверенности рынка в достаточном уровне мировых запасов сырья. Эти факторы нивелировали опасения инвесторов относительно возможных перебоев с поставками после задержания США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters.

По данным портала Investing, по состоянию на 9:56 по киевскому времени мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 55 центов и торговались на уровне 60,20 доллара за баррель. Американская нефть WTI также снизилась в цене на 55 центов — до 56,77 доллара за баррель.

После задержания Мадуро президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен взять Венесуэлу под контроль. Он напомнил, что американское эмбарго на венесуэльскую нефть остается в силе, несмотря на политические изменения в Каракасе. Венесуэла, напомним, входит в альянс ОПЕК+.

В то же время аналитики считают, что даже в случае дополнительных перебоев с экспортом венесуэльской нефти влияние на рынок будет ограниченным из-за переизбытка предложения. В Goldman Sachs отметили, что риски для цен в краткосрочной перспективе остаются умеренными и во многом будут зависеть от дальнейшей санкционной политики США. Прогнозы цен на нефть на 2026 год банк пересматривать не стал.

Эксперты также допускают, что смена режима в Венесуэле может привести к дальнейшему снижению котировок. По словам главы аналитического направления по сырьевым рынкам RBC Capital Гелимы Крофт, полная отмена санкций способна открыть доступ к добыче нескольких сотен тысяч баррелей нефти в сутки.

Дополнительным фактором неопределенности остается ситуация вокруг Ирана, также входящего в ОПЕК+. Рынки внимательно следят за реакцией Тегерана после заявлений Трампа о возможном вмешательстве в ситуацию с протестами в стране. Тем временем ОПЕК+ решил сохранить действующие квоты на добычу нефти. Большинство аналитиков, опрошенных Financial Times, ожидают продолжения снижения цен в начале года.

Основательница консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен отмечает, что нефтяной рынок остается "медвежьим" и находится в фазе затяжного давления уже не первое десятилетие.

