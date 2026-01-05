logo

BTC/USD

94433

ETH/USD

3221.09

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Экология Снег, дождь и лед в один день: Украину накрывает погодный хаос, парализующий дороги.
commentss НОВОСТИ Все новости

Снег, дождь и лед в один день: Украину накрывает погодный хаос, парализующий дороги.

Атмосферные фронты южного циклона принесут резкие перепады температур, гололед и сильный ветер — хуже всего впереди.

5 января 2026, 19:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Украине завтра ожидаются сложные и потенциально опасные погодные условия . Атмосферные фронты южного циклона повлекут за собой снег, мокрый снег, налипание, переход в дождь и порывистый ветер . Об этом предупреждает синоптика Наталья Диденко в Facebook.

Снег, дождь и лед в один день: Украину накрывает погодный хаос, парализующий дороги.

Мороз сменится оттепелью, а затем снова льдом: синоптики бьют тревогу из-за опасного сценария

В ближайшую ночь страну охватят морозы, однако уже днем температура резко пойдет вверх — к оттепелям и плюсовым значениям , что создаст критические условия на дорогах и тротуарах.

Ночь – мороз, день – плюс и дождь

В ночь на 6 января температура воздуха будет составлять:

  • -2…-6° в большинстве областей;

  • -5…-11° на севере и северо-востоке.

Днем ситуация изменится кардинально:

  • запад и север — около 0° ;

  • восток — 0…2° ;

  • центральные области — 2 ... 6 ° ;

  • юг — 5…12° .

Из-за такого потепления снег будет массово переходить в дождь , а это означает гололед, ледяную кашу и повышенный риск травм .

Киев в зоне повышенной опасности

В столице в ближайшую ночь прогнозируют снег , который днем перейдет в дождь или ледяной дождь . В сочетании с порывистым ветром погода будет, мягко говоря, некомфортной.

  • ночь: -5…-7° ;

  • день: оттепель .

На дорогах — гололедица , днем — ледяная каша . Отдельная опасность будет схождение снега и льда с крыш .

Самый опасный момент – следующая ночь

В ночь на 7 января температура снова начнет снижаться, поэтому гололедица станет еще коварнее . Синоптики призывают чрезвычайно осторожно передвигаться по городу , особенно утром и вечером.

Еще одно тревожное предупреждение

По предварительным, еще уточняемым прогнозам, с 9–10 января в Украине возможно существенное похолодание на несколько дней .
Тех, кому нужно оградить людей, животных, растения или инфраструктуру от сильных морозов, призывают позаботиться об этом заранее .

Синоптики отмечают: прогноз ориентировочный и будет обновляться, однако тенденция к резкому похолоданию пока наблюдается четко .

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, как изменились цены на нефть после сделки США в Венесуэле.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости