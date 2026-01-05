Снег, дождь и лед в один день: Украину накрывает погодный хаос, парализующий дороги.

В Украине завтра ожидаются сложные и потенциально опасные погодные условия . Атмосферные фронты южного циклона повлекут за собой снег, мокрый снег, налипание, переход в дождь и порывистый ветер . Об этом предупреждает синоптика Наталья Диденко в Facebook.

Мороз сменится оттепелью, а затем снова льдом: синоптики бьют тревогу из-за опасного сценария

В ближайшую ночь страну охватят морозы, однако уже днем температура резко пойдет вверх — к оттепелям и плюсовым значениям , что создаст критические условия на дорогах и тротуарах.

Ночь – мороз, день – плюс и дождь

В ночь на 6 января температура воздуха будет составлять:

-2…-6° в большинстве областей;

-5…-11° на севере и северо-востоке.

Днем ситуация изменится кардинально:

запад и север — около 0° ;

восток — 0…2° ;

центральные области — 2 ... 6 ° ;

юг — 5…12° .

Из-за такого потепления снег будет массово переходить в дождь , а это означает гололед, ледяную кашу и повышенный риск травм .

Киев в зоне повышенной опасности

В столице в ближайшую ночь прогнозируют снег , который днем перейдет в дождь или ледяной дождь . В сочетании с порывистым ветром погода будет, мягко говоря, некомфортной.

ночь: -5…-7° ;

день: оттепель .

На дорогах — гололедица , днем — ледяная каша . Отдельная опасность будет схождение снега и льда с крыш .

Самый опасный момент – следующая ночь

В ночь на 7 января температура снова начнет снижаться, поэтому гололедица станет еще коварнее . Синоптики призывают чрезвычайно осторожно передвигаться по городу , особенно утром и вечером.

Еще одно тревожное предупреждение

По предварительным, еще уточняемым прогнозам, с 9–10 января в Украине возможно существенное похолодание на несколько дней .

Тех, кому нужно оградить людей, животных, растения или инфраструктуру от сильных морозов, призывают позаботиться об этом заранее .

Синоптики отмечают: прогноз ориентировочный и будет обновляться, однако тенденция к резкому похолоданию пока наблюдается четко .

