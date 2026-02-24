Вперше за 800 років: в Італії відкрили мощі святого Франциска — паломники шикуються тисячами

Рубрики
Проніна Анна
В Італії вперше за кілька століть на загальний огляд виставили мощі Франциск Ассізький — католицького святого, який заснував орден францисканців і присвятив життя служінню бідним. Про подію повідомляє The Guardian.
У базиліці в Ассізі на загальний огляд виставили останки засновника ордену францисканців — охочих вже сотні тисяч
Останки святого, який помер 3 жовтня 1226 року, зберігалися у крипті базиліки в місті Ассізі. Його тіло поховали у важкодоступному місці під головним вівтарем, щоб запобігти можливому викраденню реліквій — у Середньовіччі такі випадки траплялися нерідко.
Через кілька століть після поховання мощі були віднайдені під час таємних розкопок — це сталося у 1818 році. Вже наступного року дослідники підтвердили автентичність останків. Відтоді вони залишалися недоступними для широкої публіки.
Востаннє реліквію демонстрували обмеженому колу людей лише на один день у 1978 році. Тепер же мощі вперше відкрили для всіх охочих — і аж до 22 березня 2026 року.
Останки захищені герметичною вітриною з куленепробивного скла. За словами директора комунікацій монастиря Джуліо Чезарео, демонстрація не загрожує їхньому стану.
"Вітрина повністю ізольована, контакт із зовнішнім повітрям відсутній. Умови залишаються такими ж, як і в гробниці", — пояснив він. Освітлення в приміщенні приглушене, щоб уникнути можливого впливу світла.
Для відвідування базиліки потрібно пройти безкоштовну онлайн-реєстрацію. Станом на зараз бажання побачити мощі висловили майже 400 тисяч людей.
У звичайні дні наприкінці зими базиліку відвідують близько тисячі осіб у будні та до 4 тисяч у вихідні. Тепер францисканці очікують, що кількість відвідувачів у вихідні може зрости до 19 тисяч.
Більшість зареєстрованих — італійці, однак заявки надходять з усього світу. Настоятель монастиря Марко Мароні наголосив, що подія має не лише релігійне, а й культурне значення.
Франциск Ассізький вважається покровителем Італії. Він заснував Орден братів менших (францисканців), проповідував добровільну бідність, милосердя та любов до всього живого. Його спадщина вплинула на розвиток католицької духовності в Європі.
У Ватикані переконані, що можливість побачити мощі — це "доторкнутися до Євангелія, прожитого до кінця". Для багатьох паломників подія має глибоке духовне значення, для інших — це унікальна історична нагода побачити реліквію, яка століттями залишалася прихованою.
