Вперше за 800 років: в Італії відкрили мощі святого Франциска — паломники шикуються тисячами

В Італії вперше за кілька століть на загальний огляд виставили мощі Франциск Ассізький — католицького святого, який заснував орден францисканців і присвятив життя служінню бідним. Про подію повідомляє The Guardian.

У базиліці в Ассізі на загальний огляд виставили останки засновника ордену францисканців — охочих вже сотні тисяч

Останки святого, який помер 3 жовтня 1226 року, зберігалися у крипті базиліки в місті Ассізі. Його тіло поховали у важкодоступному місці під головним вівтарем, щоб запобігти можливому викраденню реліквій — у Середньовіччі такі випадки траплялися нерідко.

Таємні розкопки й історичне підтвердження

Через кілька століть після поховання мощі були віднайдені під час таємних розкопок — це сталося у 1818 році. Вже наступного року дослідники підтвердили автентичність останків. Відтоді вони залишалися недоступними для широкої публіки.

Востаннє реліквію демонстрували обмеженому колу людей лише на один день у 1978 році. Тепер же мощі вперше відкрили для всіх охочих — і аж до 22 березня 2026 року.

Безпека та умови зберігання

Останки захищені герметичною вітриною з куленепробивного скла. За словами директора комунікацій монастиря Джуліо Чезарео, демонстрація не загрожує їхньому стану.

"Вітрина повністю ізольована, контакт із зовнішнім повітрям відсутній. Умови залишаються такими ж, як і в гробниці", — пояснив він. Освітлення в приміщенні приглушене, щоб уникнути можливого впливу світла.

Масовий інтерес

Для відвідування базиліки потрібно пройти безкоштовну онлайн-реєстрацію. Станом на зараз бажання побачити мощі висловили майже 400 тисяч людей.

У звичайні дні наприкінці зими базиліку відвідують близько тисячі осіб у будні та до 4 тисяч у вихідні. Тепер францисканці очікують, що кількість відвідувачів у вихідні може зрости до 19 тисяч.

Більшість зареєстрованих — італійці, однак заявки надходять з усього світу. Настоятель монастиря Марко Мароні наголосив, що подія має не лише релігійне, а й культурне значення.

Святий, який змінив християнство

Франциск Ассізький вважається покровителем Італії. Він заснував Орден братів менших (францисканців), проповідував добровільну бідність, милосердя та любов до всього живого. Його спадщина вплинула на розвиток католицької духовності в Європі.

У Ватикані переконані, що можливість побачити мощі — це "доторкнутися до Євангелія, прожитого до кінця". Для багатьох паломників подія має глибоке духовне значення, для інших — це унікальна історична нагода побачити реліквію, яка століттями залишалася прихованою.

