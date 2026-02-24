Впервые за 800 лет: в Италии открыли мощи святого Франциска – паломники выстраиваются тысячами

В Италии впервые за несколько веков на всеобщее обозрение выставили мощи Франциск Ассизский — католического святого, основавшего орден францисканцев и посвятившего жизнь служению бедным. О событии сообщает The Guardian .

В базилике в Ассизи на всеобщее обозрение выставили останки основателя ордена францисканцев — желающих уже сотни тысяч

Останки святого, умершего 3 октября 1226 года, хранились в крипте базилики в городе Ассизи . Его тело похоронили в труднодоступном месте под главным алтарем, чтобы предотвратить возможное похищение реликвий — в Средневековье такие случаи случались нередко.

Тайные раскопки и историческое подтверждение

Через несколько столетий после захоронения мощи были обнаружены во время тайных раскопок — это произошло в 1818 году. Уже в следующем году исследователи подтвердили подлинность останков. С тех пор они оставались недоступными широкой публике.

Последний раз реликвию демонстрировали ограниченному кругу людей только на один день в 1978 году. Теперь же мощи впервые открыли для всех желающих — и до 22 марта 2026 года.

Безопасность и условия хранения

Останки защищены герметичной витриной из пуленепробиваемого стекла. По словам директора коммуникаций монастыря Джулио Чезарео, демонстрация не угрожает их состоянию.

"Витрина полностью изолирована, контакт с внешним воздухом отсутствует. Условия остаются такими же, как и в гробнице", – объяснил он. Освещение в помещении приглушено во избежание возможного воздействия света.

Массовый интерес

Для посещения базилики необходимо пройти бесплатную онлайн-регистрацию. По состоянию на данный момент желание увидеть мощи выразили почти 400 тысяч человек.

В обычные дни в конце зимы базилику посещают около тысячи человек по будням и до 4 тысяч по выходным. Теперь францисканцы ожидают, что количество посетителей в выходные может возрасти до 19 тысяч.

Большинство зарегистрированных – итальянцы, однако заявки поступают со всего мира. Настоятель монастыря Марко Марони подчеркнул, что событие имеет не только религиозное, но и культурное значение.

Святой, изменивший христианство

Франциск Ассизский считается покровителем Италии. Он основал Орден братьев меньших (францисканцев), проповедовал добровольную бедность, милосердие и любовь ко всему живому. Его наследие повлияло на развитие католической духовности в Европе.

В Ватикане убеждены, что возможность увидеть мощи — это "прикоснуться к Евангелию, прожитому до конца". Для многих паломников событие имеет глубокое духовное значение, для других это уникальная историческая возможность увидеть реликвию, которая веками оставалась скрытой.

