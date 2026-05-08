Велике церковне свято 8 травня: головний звичай дня

8 травня за новим стилем православної церкви України згадують Іоанна Богослова – одного з дванадцяти апостолів Христа та його найближчого учня. Цієї ж дати в Україні — день пам'яті жертв Другої світової війни, коли згадують загиблих і віддають данину їхньому подвигу.

Прикмети 8 травня.

До Іоанна Богослова звертаються як до заступника перед Богом – просять допомогти у лікуванні, подолати життєві труднощі, миру в сім'ї. Вважається, що святий допомагає уникати сварок, дарує втіху у душевних переживаннях, а також підтримує тих, хто шукає натхнення – письменників, художників, майстрів. Рибалки здавна моляться святому за багатий улов.

Оскільки сьогодні поминальний день, то прийнято відвідувати храм, ставити свічки та молитися за покійних. Багато хто приносить із собою продукти на милостиню — так звану "панахидку", хоча це залишається справою добровільною.

У народній традиції день Іоанна Богослова відомий під назвами Іван Богослов, Іван Пшеничник – у цей час розпочиналися важливі польові роботи, насамперед посів пшениці.

Один із головних звичаїв дня – випічка обітних пирогів. Їх пекли з особливим змістом – як знак вдячності та з молитвою про благополуччя. Таку випічку роздають сусідам, які потребують. Вважається, що ця щедрість приносить у дім щастя, здоров'я та Божу милість.

З цим днем пов'язано чимало заборон, які, за повір'ями, допомагають уберегти будинок від бід та зберегти достаток: не можна позичати хліб, сіль та гроші – можна "віддати" сімейний добробут та достаток; не радять розпочинати важливі справи, планувати серйозні зміни, шукати нову роботу та вирушати в далеку дорогу; не можна грати з вогнем – щоб уникнути пожеж та інших неприємностей; заборонено займатися рукоділлям, ремонтом, пранням та прасуванням.

Особливу увагу приділяють зовнішньому вигляду: ходити у брудному чи неохайному одязі вважається поганим знаком.

