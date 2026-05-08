logo

BTC/USD

79643

ETH/USD

2281.27

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Большой церковный праздник 8 мая: главный обычай дня
commentss НОВОСТИ Все новости

Большой церковный праздник 8 мая: главный обычай дня

Поскольку сегодня поминальный день, то принято посещать храм, ставить свечи и молиться за усопших

8 мая 2026, 06:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

8 мая по новому стилю православной церкви Украины вспоминают Иоанна Богослова – одного из двенадцати апостолов Христа и его самого близкого ученика. В эту же дату в Украине — день памяти жертв Второй мировой войны, когда вспоминают погибших и отдают дань их подвигу.

Большой церковный праздник 8 мая: главный обычай дня

Приметы 8 мая. Фото: из открытых источников

К Иоанну Богослову обращаются как к заступнику перед Богом — просят помочь в лечении, побороть жизненные трудности, мира в семье. Считается, что святой помогает избегать ссор, дарует утешение в душевных переживаниях, а также поддерживает тех, кто ищет вдохновения — писателей, художников, мастеров. Рыбаки издавна молятся святому о богатом улове.

Поскольку сегодня поминальный день, то принято посещать храм, ставить свечи и молиться за усопших. Многие приносят с собой продукты на милостыню — так называемую "панихидку", хотя это остается делом добровольным.

В народной традиции день Иоанна Богослова известен под названиями Иван Богослов, Иван Пшеничник — в это время начинались важные полевые работы, прежде всего посев пшеницы. 

Один из главных обычаев дня — выпечка обетных пирогов. Их пекли с особым смыслом — как знак благодарности и с молитвой о благополучии. Такую выпечку раздают соседям, нуждающимся. Считается, что эта щедрость приносит в дом счастье, здоровье и Божью милость.

С этим днем связано немало запретов, которые, по поверьям, помогают уберечь дом от бед и сохранить достаток: нельзя одалживать хлеб, соль и деньги — можно "отдать" семейное благополучие и достаток; не советуют начинать важные дела, планировать серьезные перемены, искать новую работу и отправляться в дальнюю дорогу; нельзя играть с огнем — чтобы избежать пожаров и других неприятностей; запрещено заниматься рукоделием, ремонтом, стиркой и глажкой.

Особое внимание уделяют внешнему виду: ходить в грязной или неопрятной одежде считается плохим знаком.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 7 мая: главные запреты дня.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости