Велике церковне свято 24 червня: найголовніші заборони та прикмети

24 червня православна церква відзначає Різдво Іоанна Хрестителя – одне з небагатьох свят, коли вшановують саме день народження святого, а не день його смерті. Це свято присвячене пророку, який хрестив Ісуса Христа у водах Йордану і став останнім провісником приходу Месії.

Прикмети 24 червня. Фото: з відкритих джерел

У день Різдва Іоанна Хрестителя віруючі звертаються до пророка з молитвою про покаяння, духовне очищення та зміцнення віри – адже саме з цього закликав розпочинати свій шлях до Христа сам Предтеча.

Хрестителю Христовому, проповіднику покаяння, що кається не нехтуй мною, але, спілкуючись з воїнами небесними, молись у Владику за мене, недостойного, похмурого, немічного і сумного, в багато бід, що впав, змученого бурхливими помислами мого розуму.

Цього дня також традиційно просять святого Іоанна про прийняття важливих рішень, духовну підтримку у важкі часи та зцілення від недуг – зокрема від головного болю, з яким, за повір'ям, до Хрестителя звертаються найчастіше.

У народному календарі 24 червня традиційно асоціюється зі святом Івана Купала, яке за новим стилем тепер припадає саме на ніч проти цієї дати.

Незважаючи на язичницьке походження обрядів, до прикмет дня предки ставилися з особливою увагою. Якщо рясна ранкова роса – до гарного, врожайного літа. Світлий світанок цього дня є ознакою щедрого врожаю. Дощ 24 червня вважався прикметою вологого літа. Лікарські трави, зібрані напередодні свята, вважалися цілющими.

За народними віруваннями, у цей день уникали важкої фізичної роботи, прибирання, прання та шиття. Не варто було сваритися, лихословити чи бажати зла іншим. Заборона купатися у водоймах у ніч на свято – суто фольклорне повір'я, пов'язане з русалками, і не має церковної основи.

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