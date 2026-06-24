Большой церковный праздник 24 июня: самые главные запреты и приметы

24 июня православная церковь отмечает Рождество Иоанна Крестителя – один из немногих праздников, когда чествуют именно день рождения святого, а не день его смерти. Этот праздник посвящен пророку, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана и стал последним предсказателем прихода Мессии.

Приметы 24 июня. Фото: из открытых источников

В день Рождества Иоанна Крестителя верующие обращаются к пророку с молитвой о покаянии, духовном очищении и укреплении веры – ведь именно с этого призвал начинать свой путь ко Христу сам Предтеча.

Крестителю Христову, проповеднику покаяния, кающегося не пренебрегай мною, но, сообщаясь с воинами небесными, молись во Владыку за меня, недостойного, унылого, немощного и печального, во много бед упавшего, измученного бурными помыслами моего разума.

В этот день также традиционно просят святого Иоанна о принятии важных решений, духовной поддержке в трудные времена и исцеления от недугов – в частности от головной боли, с которой, по поверью, к Крестителю обращаются чаще всего.

В народном календаре 24 июня традиционно ассоциируется с праздником Ивана Купала, который по новому лианскому стилю теперь приходится именно на ночь против этой даты.

Несмотря на языческое происхождение обрядов, к приметам дня предки относились с особым вниманием. Если обильная утренняя роса – к хорошему, урожайному лету. Светлый рассвет этого дня – признак щедрого урожая. Дождь 24 июня считался приметой влажного лета. Лекарственные травы, собранные в канун праздника, считались самыми целебными.

По народным верованиям, в этот день избегали тяжелой физической работы, уборки, стирки и шитья. Не стоило ссориться, злословить или желать зла другим. Запрет купаться в водоемах в ночь на праздник – сугубо фольклорное поверье, связанное с русалками, и не имеет церковной основы.

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