Велике церковне свято 21 травня: що гріх робити на Вознесіння

21 травня в Православній церкві України за новим календарем вшановують рівноапостольних царя Костянтина та його матір, царицю Олену — святих, яких за їхній внесок у поширення християнства прирівняли до апостолів. У народній традиції цей день називають Олениним. Також на цю дату у 2026 році припадає одне з 12 головних православних свят – Вознесіння Господнє.

До святих Олени та Костянтина звертаються з молитвами про мир, благополуччя, здоров'я та сімейну гармонію. Святу Єлену шанують як покровительку сім'ї, дітей та жіночої долі, просять у неї добрих наречених, захисту у господарських справах та допомоги у майбутньому врожаї.

У народі це свято має безліч назв — Олена Льоносійка, Оленин день, Льняниця, Оленині коси, Костянтин і Олена, Костянтин Огірочник — і всі вони відображають головне: пору сільських робіт і надію на багатий урожай. Особливу увагу сьогодні приділяють посіву льону та огірків — вважається, що все посаджене буде під особливим покровом святої Олени.

Жінкам у цей день радять ходити з розпущеним волоссям — тоді воно буде сильним і красивим, як льон.

Оскільки день збігається з Вознесінням Господнім, слід утриматися від важкої роботи, прибирання та прання — всі побутові справи краще завершити напередодні, щоб свято присвятити молитві та близьким.

Церква вважає гріхом у великі свята вдаватися до смутку, сварок, засудження та заздрощів. Не можна ображати людей і тварин, відмовляти у допомозі тим, хто просить: вважається, що Христос після Воскресіння і до Вознесіння ходить землею в образі жебрака мандрівника.

Народні прикмети не радять сьогодні виносити сміття та виметати пил — разом з ними з дому йде добробут. Також не беруть і не дають гроші у борг, не займаються фінансовими справами, щоб не спричинити втрат.

Існує повір'я, що темний одяг у цей день може притягнути смуток, тому краще вдягати світлі та яскраві речі.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то врожай буде сильним.

