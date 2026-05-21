Большой церковный праздник 21 мая: что грех делать на Вознесение

21 мая в Православной церкви Украины по новому календарю чтят равноапостольных царя Константина и его мать, царицу Елену — святых, которых за их вклад в распространение христианства приравняли к апостолам. В народной традиции этот день называют Оленин. Также на эту дату в 2026 году приходится один из 12 главных православных праздников — Вознесение Господне.

К святым Елене и Константину обращаются с молитвами о мире, благополучии, здоровье и семейной гармонии. Святую Елену почитают как покровительницу семьи, детей и женской судьбы, просят у нее хороших женихов, защиты в хозяйских делах и помощи в будущем урожае.

В народе этот праздник имеет множество названий – Елена Леносейка, Оленин день, Льняница, Еленины косы, Константин и Елена, Константин Огуречник – и все они отражают главное: пору сельских работ и надежду на богатый урожай. Особое внимание сегодня уделяют посеву льна и огурцов — считается, что все посаженное будет под особым покровом святой Елены.

Женщинам в этот день советуют ходить с распущенными волосами — тогда они будут сильными и красивыми, как лен.

Поскольку день совпадает с Вознесением Господним, то следует воздержаться от тяжелой работы, уборки и стирки — все бытовые дела лучше завершить накануне, чтобы праздник посвятить молитве и близким.

Церковь считает грехом в большие праздники предаваться унынию, ссорам, осуждению и зависти. Нельзя обижать людей и животных, отказывать в помощи просящим: считается, что Христос после Воскресения и до Вознесения ходит по земле в образе нищего странника.

Народные приметы не советуют сегодня выносить мусор и выметать пыль — вместе с ними из дома уходит благополучие. Также не берут и не дают деньги в долг, не занимаются финансовыми делами, чтобы не навлечь потери.

Существует поверье, что темная одежда в этот день может притянуть печаль, поэтому лучше надевать светлые и яркие вещи.

Самая яркая примета дня: если рябина в этот день "утопает" в цвету, можно ждать особенно богатого урожая льна.

