Велике церковне свято 2 лютого: які суворі заборони не можна порушувати

2 лютого за новим церковним календарем православні в Україні відзначають одне з двонадесятих та найважливіших свят – Стрітення Господнє. Цього дня прийнято дотримуватися особливих традицій, прислухатися до народних прикмет, а також пам'ятати про заборони, пов'язані з датою.

Стрітення Господнє. Фото: із відкритих джерел

У свято Стрітення Господнє віруючі йдуть у храм, де відбуваються святкові літургії, а також освячують свічки та воду. У молитвах сьогодні просять сімейного благополуччя, здоров'я та зцілення хворих.

Освячення свічок у церкві — одна із найстаріших традицій. Їх зберігають протягом року та запалюють будинки під час молитви. У народі вірять, що ці свічки захищають від хвороб, недобрих людей, нечисті, грому та блискавок, тому їх також називають "громовицями". Освячена вода, яка називається стрітенською, вважається цілющою – її радять пити хворим людям, наливають свійським тваринам і додають у воду при купанні дітей.

У народі день називають Стрітення, а також Стрітенські морози, Громниця. Вважається, що саме сьогодні зима зустрічається з весною і, відчуваючи, що її кінець близький, посилає морози. У деяких місцевостях на Стрітення існують особливі обряди: наприклад, щоб захистити будинок від недоброго, його обходять з іконою Стрітення Господнього або Спаса, а також опівночі на Стрітення набирають воду з трьох колодязів — вона також вважається чудодійною.

Цього дня прийнято миритися з рідними, прощати образи та влаштовувати скромні сімейні застілля. Особливої посади на Стрітення немає, але якщо свято випадає на середу чи п'ятницю, утримуються від м'яса, а на стіл ставлять рибу та овочеві страви.

У свято Стрітення Господнього церква засуджує злість, грубість, брехню, жадібність, заздрість, лінь і відчай. Забороняється ображати кого-небудь, людей або тварин, відмова в допомозі вважається гріхом.

За народними повір'ями, зі святом пов'язані такі заборони: не варто вирушати в дорогу – подорож може обернутися лихом; не можна рубати дерева, полювати — це до неприємностей; не слід займатися прибиранням та рукоділлям, виносити сміття — до нещастя або попадання блискавки до будинку; не можна вживати алкоголь — у ній можуть виникнути проблеми, пов'язані з пияцтвом.

Також на Стрітення небажана важка фізична праця, і хоча в церкві прямої заборони на роботу немає, вважається, що вона не повинна заважати духовному. Вважається також, що Стрітення невдало для укладання шлюбу.

