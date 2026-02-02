Большой церковный праздник 2 февраля: какие суровые запреты нельзя нарушать

2 февраля по новому церковному календарю православные в Украине отмечают один из двунадесятых и важнейших праздников — Сретение Господне. В этот день принято соблюдать особые традиции, прислушиваться к народным приметам, а также помнить о запретах, связанных с датой.

В праздник Сретение Господне верующие идут в храм, где проходят праздничные литургии, а также освящают свечи и воду. В молитвах сегодня просят семейного благополучия, здоровья и исцеления больных.

Освящение свечей в церкви — одна из старейших традиций. Их хранят в течение года и зажигают дома во время молитвы. В народе верят, что эти свечи защищают от болезней, недобрых людей, нечисти, грома и молний, поэтому их также называют "громовицы". Освященная вода, которая называется сретенской, считается целебной — ее советуют пить больным людям, наливают домашним животным и добавляют в воду при купании детей.

В народе день называют Стретенье, а также Стретенские морозы, Громница. Считается, что именно сегодня зима встречается с весной и, чувствуя, что ее конец близок, посылает морозы. В некоторых местностях на Сретение существуют особые обряды: например, чтобы защитить дом от недоброго, его обходят с иконой Сретения Господня или Спаса, а также в полночь на Сретенье набирают воду из трех колодцев — она также считается чудодейственной.

В этот день принято мириться с родными, прощать обиды и устраивать скромные семейные застолья. Особого поста на Сретение нет, но, если праздник выпадает на среду или пятницу, воздерживаются от мяса, а на стол ставят рыбу и овощные блюда.

В праздник Сретения Господня церковь порицает злость, грубость, ложь, жадность, зависть, лень и отчаяние. Запрещается обижать кого-либо, людей или животных, отказ в помощи считается грехом.

По народным поверьям, с праздником связаны такие запреты: не стоит отправляться в дорогу – путешествие может обернуться бедой; нельзя рубить деревья, охотиться – это к неприятностям; не следует заниматься уборкой и рукоделием, выносить мусор — к несчастью или попаданию молнии в дом; нельзя употреблять алкоголь — в семье могут возникнуть проблемы, связанные с пьянством.

Также на Сретение нежелателен тяжелый физический труд, и, хотя в церкви прямого запрета на работу нет, считается, что она не должна мешать духовному. Считается также, что Сретение неудачно для заключения брака.

