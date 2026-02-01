Церковный праздник 1 февраля: три суровых запрета в этот день

1 февраля православные христиане чтят память святого мученика Трифона Апамейского, который является одним из самых почитаемых святых. Эта дата также является предпраздником Сретения Господня, важным духовным этапом подготовки к одному из двенадцати величайших церковных праздников. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Какой церковный праздник 1 февраля. Фото из открытых источников

Церковный праздник

Святой Трифон родился в 3 веке в Малой Азии в бедной крестьянской семье. С юных лет он жил по христианским заповедям и помогал людям, исцеляя болезни и защищая урожаи от вредителей. Во время гонений на христиан в правление императора Декия Трифон подвергся жестоким пыткам, но не отрекся от веры. Его мученическая смерть сделала святого символом духовной стойкости и несокрушимости.

В народной традиции Трифона считают покровителем земледельцев, охотников и семейного благополучия. К нему молятся о защите дома, счастливом браке и освобождении от злых сил.

Предпразднство Сретения, которое также приходится на 1 февраля, призывает верующих к внутреннему очищению, тишине и молитве накануне символической встречи человека с Богом.

Что нельзя делать сегодня

В этот день церковь советует соблюдать несколько запретов. Не рекомендуется носить черную или слишком темную одежду. Считается, что это может отпугнуть обновление и удачу. Не следует перегружать себя тяжелой работой, особенно выполнять чужие обязанности. По поверьям, это принесет бесполезные заботы в течение года. Также в этот день запрещается дарить острые предметы.

Именины сегодня

Именины 1 февраля празднуют Петр, Василий, Давид, Семен, Тимофей, Марко, Арсен, Григорий, Савва, Федор, Макар и Ефросинья.

