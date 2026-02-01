Церковне свято 1 лютого: три суворі заборони цього дня

1 лютого православні християни вшановують пам’ять святого мученика Трифона Апамейського, який є одним з найбільш шанованих святих. Ця дата також є передсвятом Стрітення Господнього, важливим духовним етапом підготовки до одного з дванадцяти найбільших церковних свят. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Яке церковне свято 1 лютого. Фото з відкритих джерел

Церковне свято

Святий Трифон народився у 3 столітті в Малій Азії в бідній селянській родині. З юних років він жив за християнськими заповідями та допомагав людям, зцілюючи хвороби й захищаючи врожаї від шкідників. Під час гонінь на християн за правління імператора Декія Трифон зазнав жорстоких катувань, але не зрікся віри. Його мученицька смерть зробила святого символом духовної стійкості та незламності.

У народній традиції Трифона вважають покровителем землеробів, мисливців і сімейного добробуту. До нього моляться про захист оселі, щасливий шлюб і звільнення від злих сил.

Передсвято Стрітення, яке також припадає на 1 лютого, закликає вірян до внутрішнього очищення, тиші та молитви напередодні символічної зустрічі людини з Богом.

Що не можна робити сьогодні

Цього дня церква радить дотримуватися кількох заборон. Не рекомендується носити чорний або надто темний одяг. Вважається, що це може "відлякати" оновлення й удачу. Не варто перевантажувати себе важкою роботою, особливо виконувати чужі обов’язки. За повір’ями, це принесе марні клопоти протягом року. Також цього дня забороняється дарувати гострі предмети.

Іменини сьогодні

Іменини 1 лютого святкують Петро, Василь, Давид, Семен, Тимофій, Марко, Арсен, Григорій, Сава, Федір, Макар та Єфросинія.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що сталося з найскандальнішою реліквією Ісуса Христа.

Також "Коментарі" писали, що люди моляться на штучний інтелект.