Велика субота перед Великоднем: що суворо заборонено цього дня

11 квітня за новим церковним календарем вшановують священномученика Антипу, єпископа Пергама Асійського. Також сьогодні – Велика субота Страсного тижня, останній день Великого посту та напередодні світлого свята Великодня. Цього дня віруючі готуються до торжества Воскресіння Христового, дотримуються посту, моляться і замислюються про духовне очищення.

Велика субота перед Великоднем.

У Велику суботу намагаються відмовитися від важкої фізичної праці: не займаються прибиранням, пранням, прасуванням, а також рибалкою та полюванням. Вважається небажаним виконувати і сільськогосподарські роботи – день присвячений тиші та духовному зосередженню.

Не прийнято влаштовувати галасливі свята, весілля та урочистості. Віруючим радять уникати веселощів, сварок, грубих слів та конфліктів, контролювати емоції та зберігати внутрішній спокій. Також у цей день не схвалюються шкідливі звички та надмірності: слід утриматися від алкоголю, куріння та будь-яких проявів непомірності.

Що не можна робити сьогодні за народними прикметами: перераховувати гроші – це до злиднів; пліткувати — злі слова повертаються до того, хто говорить у стократному розмірі.

День слід провести у спокої, налаштуватися на духовні роздуми та підготовку до Великодня, відпускаючи тривоги та негативні емоції.

Погода цього дня може розповісти про те, якими будуть решта весни, літо та врожай. Якщо дощ іде – влітку буде багато грибів, особливо груздів. Небо червоне на світанку — весна буде з вітрами та дощами. Верба розпустилася – зима пішла. У Велику суботу ясна і тепла погода — таким же буде і літо. День видався непоганим — літо очікується прохолодним та похмурим.

У цей день не сіють насіння та не висаджують рослини — польові та садові роботи не принесуть користі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — пристрасна п'ятниця: що категорично заборонено робити цього дня.



