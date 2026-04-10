Страстная пятница: что категорически запрещено делать в этот день

10 апреля по новому церковному календарю вспоминают благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного). Кроме того, на эту дату приходится Великая пятница Страстной недели — один из самых скорбных и значимых дней для христиан.

В этот день верующие идут в церковь на богослужение, больше уделяют время молитве и помощи нуждающимся. Пост в Страстную пятницу традиционно строгий: рекомендуется воздерживаться от пищи до вечера или ограничиться простой постной едой. Главная цель поста – духовное очищение и подготовка к Пасхе.

По народным обычаям день тесно связан с домашними приметами: в доме нужно обязательно помыть полы и постирать белье – чтобы был мир в семье; следует полить комнатные растения, чтобы привлечь здоровье и благополучие; вода в этот день считается особой — ее оставляют у окна на ночь, а утром умываются, чтобы снять тревоги и очистить душу.

Свечи, принесенные в этот день из церкви, берегут как обереги в течение года.

Основные запреты Страстной пятницы — что считается грехом: следует полностью воздерживаться от ссор, злости, сплетен и зависти; нельзя обижать людей и животных; запрещено отказывать в помощи или милостыне; нельзя устраивать шумные праздники, веселья, включать громкую музыку и развлекаться; запрещено гадать и заниматься магией.

Также советуют не браться за тяжелую работу без крайней необходимости. Поститься в этот день нужно строго или хотя бы ограничить питание до простой постной пищи — хлеба и воды.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: употреблять алкоголь — он может замутить разум и вызвать ссоры или драки; пользоваться острыми предметами — ножами, ножницами, топором или пилой; рубить деревья, стрелять в птиц.

Согласно народным приметам, заниматься посадкой или работой в огороде не следует — растения могут плохо прижиться. Хотя в церкви прямого запрета на эту или другую работу нет, если она нет отвлекает от сути самого дня.

