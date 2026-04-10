Страсна п'ятниця: що категорично заборонено робити цього дня

10 квітня за новим церковним календарем згадують благовірного гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного). Крім того, на цю дату припадає Велика п'ятниця Страсного тижня — один із найсумніших і найзначніших днів для християн.

Страсна п'ятниця.

Цього дня віруючі йдуть до церкви на богослужіння, більше приділяють час молитві та допомоги нужденним. Піст у Страсну п'ятницю традиційно суворий: рекомендується утримуватися від їжі до вечора або обмежитися простою їжею. Головна мета посту – духовне очищення та підготовка до Великодня.

За народними звичаями день тісно пов'язаний з домашніми прикметами: у будинку потрібно обов'язково помити підлоги та випрати білизну — щоб був мир у родині; слід полити кімнатні рослини, щоб привернути здоров'я і добробут; вода в цей день вважається особливою — її залишають біля вікна на ніч, а вранці вмиваються, щоб зняти тривоги та очистити душу.

Свічки, принесені у цей день із церкви, бережуть як обереги протягом року.

Основні заборони Страсної п'ятниці — що вважається гріхом: слід повністю утримуватися від сварок, агресії, пліток та заздрощів; не можна кривдити людей та тварин; заборонено відмовляти у допомозі чи милостині; не можна влаштовувати галасливі свята, веселощів, включати гучну музику та розважатися; заборонено ворожити та займатися магією.

Також радять не братися за важку роботу без нагальної потреби. Поститися у цей день потрібно суворо або хоча б обмежити харчування до простої пісної їжі – хліба та води.

Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: вживати алкоголь — він може зробити розум і викликати сварки чи бійки; користуватися гострими предметами — ножами, ножицями, сокирою чи пилкою; рубати дерева, стріляти в птахів.

Згідно з народними прикметами, займатися посадкою або роботою на городі не слід – рослини можуть погано прижитися. Хоча у церкві прямої заборони на цю чи іншу роботу немає, якщо вона не відволікає від суті самого дня.

